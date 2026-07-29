"Fue muy terrible": Maly Jorquiera se sincera y revela que perdió un embarazo

29 jul. 2026 - 11:13 hrs.

Maly Jorquiera habló abiertamente sobre la pérdida de su primer embarazo, en el episodio de estreno de su nuevo podcast.

La conversación se dio en Bendis, el programa semanal que la humorista conduce junto a su amiga Vero Calabi, y que busca abordar con humor y sinceridad distintas experiencias de la maternidad que suelen quedar fuera de la conversación pública.

"Fue muy terrible"

En medio de esa dinámica, Jorquiera compartió un testimonio personal: "Yo perdí una guagüita y fue muy terrible", contó en el podcast.

Ambas conductoras coincidieron en que se trata de una vivencia más común de lo que se piensa, pero que rara vez se conversa abiertamente.

Sobre esto, Jorquiera profundizó en las razones de ese silencio: "Es más clásico de lo que uno cree. Es muy común, pero no se le da la visibilidad que necesita. La mamá queda más sola", señaló en el primer capítulo de Bendis.

Según explicaron ambas animadoras, ese cruce entre lo íntimo y lo cotidiano —incluyendo también anécdotas más ligeras sobre la crianza— es parte de la propuesta central del programa: usar el humor como una puerta de entrada para hablar de temas que, para muchas madres, siguen siendo difíciles de nombrar.

Puedes ver el capítulo completo acá

Todo sobre Famosos chilenos