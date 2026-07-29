Muere vietnamita internado por fiebre hemorrágica en Talcahuano: Descartan contagio de ébola

29 jul. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, se confirmó el fallecimiento del ciudadano vietnamita que había sido internado con fiebre hemorrágica en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, región de Biobío.

Cabe recordar que el tripulante de 29 años fue hospitalizado luego de una recalada de emergencia que realizó un barco que zarpó en Singapur y que pasó por Nigeria, provocando que se activara un protocolo sanitario en el recinto asistencial.

Descartan contagio de ébola

La seremi Salud Biobío, Isabel Rojas, informó que "el paciente de origen vietnamita que recaló de emergencia el domingo por la noche a Talcahuano, y que fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio, motivando la activación de un protocolo sanitario, falleció anoche, pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud".

"Se enviaron las muestras de laboratorio al Instituto de Salud Pública (ISP) el cual ya descartó infección por virus Ébola, y se espera la confirmación diagnóstica respecto de otras enfermedades en estudio para levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto", agregó.

¿Qué es la fiebre hemorrágica?

De acuerdo a la Clínica Mayo, "las fiebres hemorrágicas víricas son enfermedades infecciosas que pueden poner en peligro la vida. Pueden dañar las paredes de los pequeños vasos sanguíneos y causarles fugas. Además, pueden evitar que la sangre se coagule".

Estas son algunas fiebres hemorrágicas virales:

Crimean-Congo.

Dengue.

Ébola.

Hantavirus.

Lassa.

Marburgo.

Fiebre amarilla.

Los síntomas pueden variar según la enfermedad, pero, principalmente, pueden ser los siguientes:

Fiebre.

Cansancio, debilidad o malestar.

Dolores de articulaciones, músculos o huesos.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Los síntomas más graves, con riesgo vital, son los siguientes: