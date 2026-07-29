"Me empezaron a mandar mensajes": Brasileña víctima de insultos racistas y xenófobos en Valle Nevado ha recibido amenazas

29 jul. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

La brasileña Ana Carolina Cruz llegó a Valle Nevado para grabar contenido y mostrar a turistas brasileños la experiencia de conocer la nieve en Chile. Sin embargo, terminó siendo víctima de insultos racistas y xenófobos por parte de un instructor, por lo que decidió denunciar la situación por redes sociales, lo que provocó que recibiera amenazas.

La creadora de contenido, quien vive hace casi ocho años en Chile y trabaja en el área del turismo, relató en Mucho Gusto que el episodio ocurrió mientras descendía por una pista junto a su socio, Joao. Según explicó, pasó cerca de un instructor que realizaba una clase y, tras ese momento, habría recibido comentarios relacionados con su nacionalidad.

La denuncia tras el cruce en la pista

“Yo pasé muy cerca de él y de su alumna, pero no chocamos ni nada, pasé al lado, haciendo las curvas y en un determinado momento escucho el comentario ‘cómprate una pista para ti mejor’. Solo que yo creo que pensó que yo era turista o no entendía español. Entonces, miré hacia atrás y dije ‘¿es conmigo?’, y me dijo, ‘más encima es brasileña, devuelve a tu país’”, afirmó.

Luego, Joao increpó directamente al instructor, quien lo comenzó a tratar de "macaco" (mono).

“Desde un principio siempre fue mi intención hacer un reclamo al servicio de atención al cliente y hablar con quien corresponde. No ir a las redes sociales, porque yo trabajo creando contenido, presentando a Chile a los brasileños. Tenemos una empresa de turismo, no hay ninguna intención en decir que en Chile pasa eso. Todo lo contrario”, explicó.

Publicó el video tras acudir al centro de esquí

La creadora de contenido aseguró que decidió difundir el video luego de acudir a Valle Nevado y no recibir una respuesta que considerara suficiente. Además, descartó que su objetivo fuera exponer públicamente al instructor.

“Mi intención nunca fue hacer como funa o algo, hasta porque tengo su nombre, su foto, etcétera, y nunca publiqué su perfil de redes sociales, jamás. Pero la intención era educar un poco y demostrar lo que puede pasar, que no se repita y que seamos más amables y que no permitamos que ese tipo de cosas pase en la montaña, en la nieve, con los turistas”, sostuvo.

Tras la viralización del registro, Ana Carolina afirmó que recibió mensajes desde cuentas que, según indicó, tenían un tono amenazante. También destacó que durante sus años viviendo en Chile nunca había enfrentado una situación similar.

Ha recibido amenazas

"Después que yo publiqué el video, algunos perfiles sin foto recién creados me empezaron a mandar mensajes con tono de amenaza, hablando ‘te vas a caer sola’, ‘te vamos a cobrar’, etcétera, y eso me asustó un poco. Entonces, sí, recibí la información de que era argentino, con quién vive, dónde está, etcétera, pero no quise confirmarla por miedo, por miedo de que me hicieran algo", sostuvo.

Luego de la denuncia, Valle Nevado informó la suspensión del instructor involucrado mientras se desarrolla una investigación interna para esclarecer los hechos.

“Yo compré el pase de temporada. Yo tengo mi pase de temporada como mi socio y será que mañana o en 15 días más voy a subir a Valle Nevado a hacer clase o a esquiar y él va a estar ahí. ¿Será que los turistas que llegan van a recibir ese tipo de trato también? Entonces, esa también fue mi preocupación, por eso bajé al servicio de atención al cliente a hacer el reclamo”, concluyó.