Operativo dejó 6 detenidos: Denuncias de vecinos permitieron desarticular banda de narcotraficantes en Peñalolén

29 jul. 2026 - 07:12 hrs.

¿Qué pasó?

Las denuncias de vecinos sobre presuntos puntos de venta de droga en el sector de La Faena, en la comuna de Peñalolén, dieron paso a una investigación que terminó con un amplio operativo policial.

El procedimiento permitió intervenir cinco viviendas, detener a seis personas e incautar droga lista para su comercialización, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a esta actividad.

El operativo

El despliegue fue realizado por la Brigada de Investigación Criminal (MT-0) de la PDI, luego de una serie de diligencias que apuntaban a focos de venta de droga en el sector.

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, los equipos ingresaron a cinco domicilios, donde encontraron cannabis, clorhidrato de cocaína dosificado, elementos para preparar la droga, dinero en efectivo y un arma de fuego con su respectiva munición.

El subprefecto Fabián Alcaíno detalló que "se logró la incautación de diversa droga y especies, tales como clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, elementos para su dosificación, un arma de fuego calibre .25, munición del mismo calibre, aparatos celulares y dinero en efectivo".

El oficial agregó que "se logró la detención de seis personas, todas ellas mayores de edad, de nacionalidad chilena; algunos de ellos con antecedentes previos por el mismo delito de tráfico ilícito de drogas y dos que presentaban órdenes de aprehensión vigentes por este mismo delito".

Dos imputados quedaron en prisión preventiva

El fiscal de la Fiscalía Oriente, Jorge Martínez, explicó que "se ingresa a cinco domicilios, logrando la detención de seis personas, logrando paralelamente también la incautación de armas de fuego, de municiones y también de droga, avaluada aproximadamente en 6 millones de pesos".

Respecto del avance de la causa, el persecutor señaló que "todos los imputados formalizados quedaron con medidas cautelares. Dos de ellos resultaron con la medida cautelar de prisión preventiva, concretamente aquellos que mantenían un mayor compromiso delictual a través de antecedentes previos por delitos de la misma especie".