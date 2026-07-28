Ingeniero informático y sin antecedentes: El perfil y modus operandi del violador serial del Cajón del Maipo que quedó en prisión

28 jul. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un sujeto de 28 años tras ser formalizado como autor de una serie de agresiones sexuales cometidas en el sector del Cajón del Maipo, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado —un ingeniero informático sin antecedentes policiales — es acusado de perpetrar al menos cuatro violaciones y abusos entre los meses de mayo y julio de 2026, además de un quinto ataque que fue frustrado en delito flagrante gracias a la alerta de una vecina.

Se autodenominaba "psicópata"

Según detallaron las autoridades policiales y de la Fiscalía, el sujeto captaba a sus víctimas mediante diversos métodos: a dos de ellas las contactó a través de aplicaciones de citas, a otra la abordó cuando intentaba conseguir transporte en la vía pública, y a una cuarta la subió a la fuerza a su vehículo.

Posteriormente, las trasladaba a bordo de una camioneta roja hacia un sector eriazo conocido como Los Areneros, en el Cajón del Maipo. En el lugar, las amenazaba con un arma cortopunzante tipo cuchillo, provocándoles lesiones y amenazándolas de muerte si intentaban escapar. Según el testimonio coincidente de las denunciantes, el hombre se autodenominaba "psicópata".

El fiscal Juan Cheuquiante destacó el patrón de conducta del imputado, señalando que "desde los primeros hechos hasta el último en donde se materializa la detención, se puede apreciar un incremento en su violencia hacia las víctimas, mujeres".

La detención y el rol de una testigo clave

El sujeto fue detenido durante la madrugada del pasado sábado 26 de julio. La acción policial se desencadenó luego de que una residente del sector del Cajón del Maipo advirtiera el constante y sospechoso tránsito nocturno de la camioneta roja hacia el sector eriazo.

Personal de Carabineros concurrió al lugar tras la alerta vecinal y sorprendió al hombre en flagrancia, logrando auxiliar a una quinta víctima cuando descendía del automóvil antes de sufrir el ataque.

El subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, explicó que se dio "cuenta de la detención de un imputado por el delito de violación serial, el cual tenemos hasta el momento identificado 5 víctimas (...) La brigada logró determinar el lugar al cual trasladaba las víctimas, el vehículo en el cual se trasladaba".

Perfil del imputado e investigación en curso

El imputado vivía junto a su madre y su hermana en la comuna de Puente Alto y registraba únicamente trabajos esporádicos. Pese a no contar con antecedentes penales anteriores a estos hechos, las autoridades no descartan la existencia de más víctimas que no hayan realizado la denuncia.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de máxima intensidad por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y por peligro de fuga, fijando un plazo de investigación de 180 días.

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