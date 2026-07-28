Manifestante que sufrió daño neurológico en estallido social recibirá $60 millones de indemnización por daño moral

28 jul. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $60 millones por daño moral a manifestante que resultó con daño neurológico al recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el marco del estallido social de 2019.

El incidente ocurrió en medio de una protesta en Plaza Italia en diciembre de 2019, cuando Carabineros disparó la bomba lacrimongena que impacto en la cabeza del manifestante.

La resolución indica: “La lesión sufrida ha dejado consecuencias físicas graves e irrecuperables al actor. Tal situación sin duda ha provocado, además, un daño emocional (...) Todo lo anterior debe ser reparado de forma integral".

¿Qué indicó el fallo?

La resolución sostuvo que "los hechos evidencian una falta de servicio atribuible a los agentes del Estado por acción, al efectuar disparos indiscriminados y desproporcionados, incumpliendo con las obligaciones normativas que regulan su actuar".

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago y acogió la acción de indemnización de perjuicios por daño moral.

Se argumentó que "el actuar indiscriminado y desproporcionado de los funcionarios, quienes dispararon hacia el cuerpo del demandante (a su cabeza) un proyectil lanza gases (bombas lacrimógenas) sin justificación legal, le provocó lesiones graves".

En esa línea, se indica que "se configura la falta de servicio al constatarse un desempeño fuera de los márgenes legales, esto es, un cumplimiento defectuoso de la función pública, generando un daño que obliga al Estado a su reparación", se añade.

Sobre el proceder de Carabineros, se establece que "la institución no logró acreditar que su intervención se ajustara al uso legal, proporcional y necesario de la fuerza".