Dos carabineros fueron formalizados por lesionar a detenido y maquillar el hecho como una "caída accidental"

25 jul. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de Carabineros quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno tras ser formalizados por presuntos apremios ilegítimos contra un detenido y por falsificación de instrumento público, luego de que presuntamente atribuyeran las lesiones de la víctima a una "caída accidental" en un calabozo de la Cuarta Comisaría de Rengo, en la región de O'Higgins.

El hecho ocurrió en febrero de este año, donde un hombre fue detenido por manejo en estado de ebriedad tras chocar un poste. Mientras permanecía bajo custodia en la unidad policial, resultó con fracturas en un hombro y lesiones en el cráneo.

Según explicó a radio Cooperativa el fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, "la víctima, encontrándose bajo resguardo de Carabineros, fue lesionada por dos funcionarios que se encontraban encargados del cuidado y la custodia del mismo".

El persecutor agregó que a uno de los uniformados se le imputan apremios ilegítimos, mientras que al segundo también se le acusa del delito de falsificación de instrumento público, ya que "se le entregó a la Fiscalía información falsa respecto del origen de las lesiones".

Durante la audiencia se exhibieron videos de las cámaras de seguridad y fotografías de las lesiones de la víctima. La defensa de los funcionarios, encabezada por el abogado Eduardo Gómez, sostuvo que existe "una discrepancia" en la calificación jurídica de los hechos y afirmó que se trató de violencia innecesaria y no de apremios ilegítimos. "Lo que se vio ahí fue un empujón", aseguró.

Pese a ello, el tribunal determinó que las lesiones no fueron consecuencia de una caída accidental, decretó el arresto domiciliario nocturno para ambos funcionarios y fijó un plazo de 90 días para la investigación.