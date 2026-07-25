Videos muestran impresionante crecida de ríos en el Maule: Senapred declaró Alerta Roja en dos comunas por riesgo de desbordes

25 jul. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias de esta jornada han provocado nuevos estragos en la zona central del país, específicamente en la región del Maule, en donde algunos de sus ríos se han desbordado. Debido a esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para dos comunas de la zona.

Senapred declara Alerta Roja por desborde de ríos

Senapred informó que "la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en precordillera de las comunas de Molina y Curicó, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua".

Si bien las estaciones aguas abajo "se encuentran al momento en umbrales normales", las autoridades decidieron cancelar la Alerta Amarilla que estaba vigente para "declarar Alerta Roja por desborde para las comunas de Molina y Curicó".

"Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", señaló finalmente el Senapred.

Sin embargo, este no sería el único punto que genera preocupación, ya que videos gentileza de auditores del medio local de Curicó VLN Radio muestran también un aumento de caudal en el río Teno.

Revisa los registros de la crecida de los ríos

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