Los alimentos que no debes darle a tu perro según un médico veterinario

25 jul. 2026 - 13:47 hrs.

La reciente polémica generada por el video de una influencer chilena que dio wasabi a su perro volvió a instalar un tema que preocupa a los médicos veterinarios: los riesgos de ofrecer a las mascotas alimentos que no forman parte de su dieta habitual y que pueden afectar seriamente su salud.

Según Diego Pincheira, médico veterinario de Zoetis Chile, este tipo de situaciones refleja una práctica frecuente entre los dueños de mascotas. "Muchas personas comparten comida de mesa sin considerar que los perros procesan los alimentos de manera distinta a los seres humanos", explica.

Esto no deben comer los perros

En el caso del wasabi, su efecto picante proviene del isotiocianato de alilo, un compuesto que puede provocar irritación oral y gástrica, además de dolor. "Puede generar irritación gástrica, irritación oral, distintas irritaciones y dolor", señala Pincheira, quien agrega que este malestar puede afectar la calidad de vida del animal.

Otro alimento de alto riesgo es el chocolate, que continúa siendo una de las principales causas de intoxicación en perros. Esto se debe a la teobromina, una sustancia que el organismo canino no logra metabolizar de forma eficiente, lo que puede desencadenar cuadros de gravedad variable.

Con la proximidad de las celebraciones de septiembre, el especialista también advierte sobre los alimentos grasos, como restos de asado y cecinas. Su consumo puede provocar pancreatitis, una inflamación dolorosa del páncreas que, en algunos casos, requiere atención veterinaria urgente.

Los huesos, especialmente los cocidos, representan otro peligro frecuente. Al astillarse, pueden perforar el tracto digestivo y ocasionar lesiones que incluso pueden requerir cirugía. A ello se suma la cebolla, presente en diversas preparaciones, que resulta tóxica para los perros incluso en pequeñas cantidades.

La recomendación de los especialistas es mantener a las mascotas con su alimentación habitual y evitar ofrecerles productos ajenos a su dieta. "Démosle sus alimentos, démosle sus premios, pero no les demos wasabi, no les demos chocolate, no les demos cebolla", concluye Pincheira.

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