Recuperan ocho cuerpos de perros que fueron robados desde crematorio de mascotas en Lampa

05 jul. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Lampa lograron un importante avance en una indagatoria que se mantenía en curso. Tras realizar diversas y complejas diligencias investigativas, los oficiales policiales consiguieron determinar el paradero exacto de ocho ejemplares caninos fallecidos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares proporcionados por las autoridades policiales, los cuerpos de estos animales habían sido previamente sustraídos de manera ilegal desde las dependencias del crematorio “INERS”, una empresa dedicada a los servicios funerarios para mascotas.

La desaparición de los canes había encendido las alarmas tanto de la administración del recinto como de los propietarios que esperaban una despedida digna para sus compañeros de vida.

El operativo policial

El trabajo metodológico e investigativo de la Bicrim Lampa rindió frutos cuando los rastreos guiaron a los detectives hacia una zona rural de la comuna.

Finalmente, los ocho ejemplares caninos fueron localizados y posicionados en el sector de La Vilana, ubicado en el interior de la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

El hallazgo en este sector generó de inmediato un despliegue de seguridad para preservar la evidencia y asegurar el correcto manejo de los restos biológicos, resguardando la salud pública de los residentes colindantes y el respeto por los animales fallecidos.

Instrucciones de la Fiscalía y posterior entrega

Una vez concretado el hallazgo en el sector La Vilana y tras finalizar el correspondiente levantamiento de información y fijación fotográfica del sitio del suceso, los detectives de la Bicrim Lampa se pusieron en contacto directo con el fiscal de turno del Ministerio Público.

Tras conocer detalladamente los pormenores del procedimiento y verificar el estado de los cuerpos, el persecutor dictó las instrucciones correspondientes para el caso.

El fiscal ordenó de manera inmediata que los ocho ejemplares caninos fueran entregados formalmente al crematorio "INERS", el establecimiento afectado originalmente por la sustracción.

El objetivo prioritario de esta devolución es que la empresa pueda proceder, con la mayor brevedad, con el correspondiente proceso de incineración que se encontraba pendiente. De esta manera, se busca dar un cierre respetuoso y adecuado al ciclo de las mascotas, devolviendo la tranquilidad a los afectados.

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