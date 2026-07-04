Frustran millonario contrabando oculto entre chatarra: Más de un millón de monedas de $10

04 jul. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una red dedicada al presunto contrabando y lavado de activos fue desbaratada en Valparaíso, luego de que funcionarios de Aduanas y la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios (Briderpo) de la PDI frustraran el intento de sacar del país más de un millón de monedas de $10, las que eran transportadas ocultas en un cargamento declarado como chatarra y tenían como destino China.

¿Cómo fue el hallazgo?

El procedimiento se originó en un almacén extraportuario de Valparaíso, tras una alerta emitida por la Unidad de Inteligencia de Aduanas sobre una exportación sospechosa.

Al revisar un contenedor con 20 sacos que, según la documentación, contenían "bronce colorado", los equipos detectaron que el cargamento ocultaba monedas de $10 de circulación vigente mezcladas con material metálico.

Tras dos jornadas de fiscalización, se estableció que la carga correspondía a 1.039.785 monedas de $10, avaluadas en $10.397.850, con un peso superior a 3.653 kilos.

Investigan contrabando y lavado de activos

Desde Aduanas indicaron que los antecedentes fueron remitidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), luego de detectarse una presunta infracción al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y a la Ley 21.632 por el delito de contrabando de dinero no declarado.

Por su parte, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, confirmó que se abrió una investigación por los presuntos delitos de contrabando con perjuicio fiscal y lavado de activos. Además, señaló que una empresa dedicada al reciclaje de desechos industriales estaría involucrada en estas operaciones.

El persecutor explicó que los responsables "pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile indicándolas como desechos metálicos" y recordó que tanto las monedas como los billetes de curso legal pertenecen al Estado, y el Banco Central es su administrador.

Asimismo, detalló que cada moneda de $10 tiene un costo de fabricación de $49 para el Estado, mientras que el metal con el que está elaborada alcanza un valor hasta tres veces mayor en el extranjero, lo que habría motivado la maniobra.

El más de un millón de monedas incautadas quedaron bajo la custodia de BancoEstado mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en este caso.