PDI incautó 2 fusiles de guerra que eran utilizados por narcotraficantes

04 jul. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) finalizó con la detención de seis personas y la incautación de dos fusiles de guerra en el sector sur de Santiago.

El proceso investigativo permitió la detención de 6 integrantes del grupo, 3 hombres y 3 mujeres, todos de nacionalidad chilena y con amplio prontuario policial por delitos de tráfico y robo.

Según información oficial, el clan familiar se dedicaba al narcotráfico.

El subprefecto José Troncoso, jefe (S) de la BICRIM La Cisterna, destacó que “se allanaron 7 inmuebles en las comunas de El Bosque y La Cisterna, lugares que eran utilizados para el almacenamiento de droga y armas con alto poder de fuego que utilizaba el grupo para amedrentar a la comunidad”.

El grupo que utilizaba cámaras de vigilancia en sus casas y poseía también arsenal de guerra para controlar el territorio en que actuaba, fue descubierto con 2 fusiles de guerra, más de 200 cartuchos de munición, junto con 7 kilos de clorhidrato de cocaína y 16 millones de pesos en efectivo, además de 3 vehículos de gama media y alta.