Ucrania ataca San Petersburgo con drones y niega la toma rusa de una ciudad clave: Esto dijo el presidente Zelenski

04 jul. 2026 - 10:13 hrs.

¿Qué pasó?

Decenas de drones ucranianos atacaron San Petersburgo, en Rusia, informaron este sábado las autoridades de la ciudad, que señalaron que una terminal petrolera fue alcanzada y que uno de los aparatos se estrelló en la zona del complejo histórico de Peterhof, sin causar daños.

El ataque contra San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia y lugar de nacimiento del presidente Vladimir Putin, se produjo en medio de versiones contradictorias de Moscú y Kiev sobre el control de Kostiantinivka, una localidad estratégica del este de Ucrania.

Rusia prometió tomar represalias y afirmó haber interceptado durante la noche cerca de 500 drones ucranianos y diez misiles Flamingo.

La ofensiva ucraniana se produjo después de un ataque ruso contra Kiev que provocó la muerte de 30 personas esta semana.

Ocurrió también apenas unas horas después de un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Sumi, en el norte del país, que provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas una menor, según las autoridades ucranianas.

Ataque contra San Petersburgo

En respuesta a la campaña militar de Moscú, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus operaciones en territorio ruso, y golpea en particular al sector petrolero.

Este sábado, Rusia abatió más de 70 drones ucranianos sobre los cielos de San Petersburgo, según el gobernador de la ciudad.

Un terminal petrolero fue alcanzado y un dron se estrelló contra el complejo histórico de Peterhof, que incluye un fastuoso palacio y jardines, sin causar víctimas ni daños.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que en esta andanada de ataques fue alcanzada también la base naval rusa de Kronstadt, en San Petersburgo.

"Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron infraestructuras petroleras portuarias que generan ingresos para la guerra que libra Rusia, y también hubo ataques exitosos contra Kronstadt, un importante objetivo militar", declaró.

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