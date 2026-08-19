Entre barro y remoción de tierra: Rescatan a hombre de casi 80 años y otra persona en Iquique

19 ag. 2026 - 01:46 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este martes, dos personas quedaron aisladas en el sector de Marinero Desconocido, en Iquique, en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la zona norte y del riesgo de aluviones.

Una de ellas tenía cerca de 80 años. Ante la emergencia, Carabineros activó un operativo para llegar hasta el lugar y evacuar a ambas personas, que se encontraban completamente aisladas.

Operativo del GOPE

Hasta el sector llegó personal del GOPE de Carabineros, con apoyo de la Armada. El acceso se vio dificultado por el barro y la gran cantidad de material que había descendido producto de las precipitaciones.

El general Adrián Andrades, jefe de Zona Tarapacá, explicó que el procedimiento se inició tras una denuncia realizada por el municipio.

“Inmediatamente nos activamos con el GOPE y con apoyo de la Armada, siendo un rescate complejo, había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura”.

Tras avanzar por el sector, los equipos lograron encontrar a las dos personas y sacarlas hasta un lugar seguro. Personal del SAMU llegó posteriormente para evaluar su estado.

Ambas se encontraban en buenas condiciones y pudieron reunirse con sus familias. “Estamos muy satisfechos y contentos por haber rescatado a estas dos personas, esto a consecuencia de lo que sucedió en el sector del Marinero Desconocido”, señaló Andrades.

Complejo rescate

El operativo se desarrolló mientras Iquique permanece bajo medidas de emergencia por las precipitaciones y el riesgo de aluviones. Entre los sectores donde se activaron alertas de evacuación también se encuentran ZOFRI y Barrio Industrial.

Andrades recalcó que las condiciones del lugar hicieron especialmente complejo el acceso hasta las personas aisladas: “Es un sector muy barroso, es mucho el material que se vino abajo. Entonces, costó bastante poder llegar donde estaban ellos, situarlos en el lugar y lógicamente extraerlos a esta zona segura para la atención médica”.