"Mala maniobra": Sobreviviente relata cómo ocurrió el volcamiento en Talcahuano y entrega detalles de la búsqueda de su compañero

03 oct. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa durante la mañana de este sábado el operativo de búsqueda de un ciudadano ecuatoriano que permanece desaparecido tras el volcamiento de un bote en la bahía de Concepción, en Talcahuano.

En medio del despliegue, Meganoticias Siempre Juntos conversó con Ángel Bonilla, uno de los tripulantes que fue rescatado durante la jornada del viernes y trasladado hasta el Hospital Las Higueras.

El hombre, junto a otros compañeros, vive en un barco que lleva varios años en la zona, por lo que deben salir en bote a buscar víveres cada ciertos días.

Sobreviviente relata cómo ocurrió el naufragio

“Yo estoy aquí como armador, estoy al frente del barco trabajando porque soy marino mercante, soy jefe de máquinas de la marina mercante en el Ecuador. Y estoy aquí luchando para salir adelante”, relató.

Bonilla también explicó que la embarcación permanece en la zona desde hace varios años y que los tripulantes viven a bordo mientras realizan distintas labores. “Nosotros salimos en horas de la mañana del barco, porque nosotros vivimos a bordo 3 tripulantes”, señaló.

“Vivimos ahí, laboramos todos los días, hacemos lo que tenemos que hacer, y cada 10 días, 15 días salimos a hacer víveres y agua”, explicó.

El hombre recordó además las condiciones que se registraban en la zona durante el regreso hacia la embarcación. “El clima estuvo parecido al que está ahorita. Mucho viento”, afirmó.

Fue durante ese trayecto cuando ocurrió el accidente que terminó con uno de los tripulantes desaparecido. Bonilla relató cómo se produjo el volcamiento y qué ocurrió con él en medio de la emergencia.

“Sí, viento y la marea y todo eso. Entonces, estábamos regresando y el compañero mío, una mala maniobra que hizo, se cayó y yo, por tratar de sostenerle, también me caí, pero yo me alcancé a sostener (...); el señor de la armada vino y me recuperó”, contó.

Tras ser rescatado, Bonilla fue trasladado hasta un recinto asistencial y posteriormente hizo declaraciones ante la autoridad marítima. “Y me dieron los primeros auxilios, me llevaron a un hospital, de ahí me llevaron a hacer declaraciones en la capitanía y estoy esperando a un compañero para irme al barco”, relató.

El sobreviviente también recordó los momentos que pasó en el agua antes de ser encontrado por personal de la Armada. “No recuerdo por qué, en el shock que andaba bastante duro. Son momentos en que uno hasta pierde la noción; el acto de supervivencia es lo que le sostiene a uno, ¿no?”, explicó.

La situación se volvió especialmente compleja por las condiciones del mar y las bajas temperaturas. Bonilla relató qué hizo mientras esperaba ser encontrado.

“El frío, imagínese la hipotermia; el agua sabemos que es agua bien fría, entonces estuve sostenido ahí, ahí cuando yo gritaba, bueno, soy cristiano, pedía a Dios: "Dios mío, ayúdame, sálvame. Y asomaron los señores y me rescataron”, recordó.

Mientras tanto, las labores continúan para encontrar al ciudadano ecuatoriano que permanece desaparecido desde el viernes. El operativo se desarrolla bajo condiciones de llovizna y viento, elementos que también deben ser considerados por los equipos desplegados en la zona.