Puente Chacao entra en nueva fase de construcción: Esta es la fecha en que estará terminado

03 oct. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Puente Chacao, proyecto que conectará el continente con la Isla Grande de Chiloé y que se convertirá en el puente colgante más largo de Sudamérica, entró en una nueva etapa de construcción tras finalizar las principales estructuras de hormigón de la megaobra.

El avance se produce luego de que en julio se completaran las tres pilas principales, dando paso ahora a la instalación de la superestructura. La nueva fase comenzó con la llegada desde Italia de las primeras sillas de acero fundido, piezas de alta precisión que tendrán un rol clave en el sistema que sostendrá y guiará los cables principales del puente.

La nueva etapa del proyecto

En total, son diez sillas de acero fundido que deberán ser instaladas sobre las estructuras principales. Según se explicó, estos elementos permitirán recibir y montar los cables sobre los tres pilares. Este proceso contempla además la instalación de placas base con mortero de alta resistencia y el despliegue de pasarelas colgantes para los trabajadores.

Las tres pilas de hormigón ya alcanzaron sus alturas máximas: la pila sur llega a 157 metros, la central, a 175 metros, y la norte, a 199 metros. El montaje de las nuevas estructuras prepara el terreno para el siguiente gran hito del proyecto: el tendido del sistema de cables, programado para 2027.

¿Cuándo estará listo?

De acuerdo con el biministro Louis de Grange, “se trata de un puente que esperamos esté operativo en octubre de 2028, lo que mejorará la conectividad de todas las comunas de la Isla Grande de Chiloé y de toda la Región de Los Lagos”, señaló durante su último recorrido por las obras.

El proyecto contempla que en 2028 se concrete la instalación de las planchas y las pistas de circulación para vehículos. Una vez terminado, permitirá extender la continuidad de la Ruta 5 hasta Chiloé y reducir considerablemente los tiempos de traslado: el cruce podría tomar cerca de 3 minutos, frente a los actuales 30 o 40 minutos que puede demorar el transporte en transbordador.

La megaobra contempla una inversión total que supera el billón de pesos, de los cuales 800 mil millones corresponden directamente a la construcción del puente y otros 250 mil millones, a asesorías técnicas y obras de acceso vial. Para los usuarios, en tanto, se proyectan tarifas referenciales de peaje de entre $10.000 en temporada baja y $14.200 para vehículos livianos en temporada alta.