Centro meteorológico noruego adelanta precipitaciones para este fin de semana en Santiago

03 oct. 2026 - 06:18 hrs.

¿Qué pasó?

El centro meteorológico noruego YR informó que Santiago experimentará precipitaciones en las jornadas del sábado y el domingo. Esto estará acompañado de un paulatino descenso en las temperaturas máximas.

Lluvia para este sábado y domingo

El informe detalla que las lluvias comenzarán a manifestarse durante este sábado, día en que se anticipa una acumulación de 3,3 milímetros.

Junto con la llegada de las primeras gotas, los termómetros registrarán una temperatura máxima estimada en 18°C, ofreciendo un ambiente fresco e inestable a lo largo del día.

Para el domingo, el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán en la cuenca de Santiago, aunque con menor intensidad. Se prevé un acumulado de 2,2 mm. para esa jornada, mientras que los valores térmicos seguirán bajando, alcanzando una máxima de tan solo 16°C.

La recomendación de los expertos

Ante este cambio en las condiciones del tiempo, las autoridades y especialistas recomiendan a la población capitalina tomar resguardos al planificar actividades al aire libre.

Asimismo, aconsejan revisar sistemas de canaletas y drenajes domiciliarios, y conducir con precaución en las principales vías de la ciudad ante el eventual pavimento resbaladizo.

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