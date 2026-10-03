"Proyectiles no identificados": Reportan nuevos ataques contra petroleros en Ormuz

03 oct. 2026 - 00:46 hrs.

¿Qué pasó?

Dos petroleros fueron alcanzados el viernes por "proyectiles no identificados" en la región del estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El primer ataque "provocó un incendio incipiente y una falla eléctrica a bordo", precisó la UKMTO.

Aclaró que el fuego fue extinguido y que el ataque no causó "ninguna víctima" ni "ningún impacto ambiental".

El buque, que salía del estrecho de Ormuz, pudo reanudar su travesía, según la misma fuente, que no especificó la bandera del barco ni sus puertos de origen o destino.

El segundo ataque

El segundo ataque ocurrió 7,4 km al este de Omán, indicó posteriormente la UKMTO.

El buque cisterna fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en el costado de babor, igualmente sin víctimas ni impacto ambiental.

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la república islámica reclama el control de la zona y paraliza en gran medida el tráfico marítimo, mientras que Washington, a su vez, impone un bloqueo a los puertos iraníes.

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