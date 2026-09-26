Sueldos de más de $100 millones al año, alojamiento y alimentación gratuita: buscan trabajadores para vivir en la Antártida

26 sept. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular oferta laboral busca trabajadores dispuestos a pasar varios meses en la Antártida, con puestos en distintas áreas y remuneraciones que pueden superar los 100 millones de pesos al año, considerando las asignaciones correspondientes al trabajo en el Continente Blanco.

La convocatoria corresponde a la División Antártica Australiana (AAD) para la temporada 2027/28. Las postulaciones abrirán el 1 de octubre de 2026 y estarán disponibles hasta el 31 de octubre.

Los seleccionados podrían ser destinados a las estaciones antárticas de Casey, Davis y Mawson, dependiendo del cargo y las necesidades del programa.

Entre las áreas disponibles aparecen informática y tecnología, electricidad, carpintería, mecánica, cocina, medicina, comunicaciones, logística, meteorología, operaciones y biología, entre otras.

¿Cuánto se puede ganar?

El sueldo depende del cargo. Por ejemplo, un especialista o técnico en tecnología de la información (IT) tiene un salario base que parte en 60 millones de pesos.

Los trabajadores de verano suelen permanecer entre cuatro y seis meses, mientras que determinados cargos de invierno pueden extenderse por cerca de un año. Algunos contratos pueden llegar hasta los 15 meses.

¿Qué incluye?

Los trabajadores seleccionados cuentan con alojamiento y los servicios necesarios para vivir y desarrollar sus funciones en las estaciones.

Sin embargo, deberán estar preparados para permanecer largos períodos lejos de sus familias y adaptarse a una comunidad reducida y a las condiciones extremas del continente.

Los requisitos dependen de cada cargo e incluyen, entre otros, permisos, licencias profesionales y certificaciones de primeros auxilios.

Además, existe una condición importante para extranjeros: los puestos del Servicio Público Australiano requieren, como regla general, ser ciudadano australiano.

El proceso de selección puede extenderse hasta nueve meses e incluye preselección, entrevistas, evaluaciones médicas y psicológicas y controles policiales. Los contratos podrían comenzar desde junio de 2027.