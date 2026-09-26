"Ha excedido su vida útil": Confirmada demolición y construcción de un nuevo puente en Lautaro tras colapso de antigua estructura

26 sept. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

En la región de La Araucanía, se confirmó la demolición total del puente viejo en Lautaro tras su colapso.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, informó que la estructura de 93 años cumplió su vida útil y no puede ser reparada.

La decisión genera polémica entre los vecinos, quienes valoran el puente por su importancia histórica y emocional.

¿Qué dijo la autoridad?

"El puente ha excedido su vida útil y es difícil que sea reconstruido. Tenemos informe preliminar y, por los daños que vemos en vigas y lozas, todo hace pensar que se debe construir un puente nuevo", señaló Balmanceda.

En tanto, Ricardo Jaramillo, alcalde de Lautaro, aseveró que "es fuerte escuchar que el puente se va a demoler. Vamos a conversar con autoridades para mantelero para peatones y ciclistas. Agradecemos la ayuda de la autoridad central y ya nos ha dado algunas soluciones".

Mientras se evalúa la construcción de un nuevo viaducto, se ha restringido el tránsito de vehículos pesados para evitar congestión en el único puente habilitado, el puente Cautín.

La municipalidad y vecinos también solicitan revisar la estructura del puente Cautín por posibles problemas similares.

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