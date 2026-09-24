Kast por posibles acciones militares de EEUU en Chile para combatir el crimen organizado: "No vamos a perder nuestra soberanía"

24 sept. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió este jueves a la posibilidad de que Estados Unidos participe en eventuales ejercicios militares en Chile para combatir el crimen organizado, durante un punto de prensa realizado en Nueva York antes de emprender su regreso al país tras participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese contexto, el Mandatario aseguró que Chile no participará en intervenciones militares en otros países, pero sostuvo que una eventual cooperación militar con Estados Unidos dentro del territorio nacional no significaría una pérdida de soberanía.

“En el tema de las intervenciones, en lo que se refiere a Chile, nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado en nuestra nación”, afirmó.

Intervención de EEUU en Venezuela

Kast también abordó la situación de Venezuela y la intervención de EEUU en ese país, señalando que “Estados Unidos provocó esta intervención” y destacando la reunión bilateral que sostuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su estadía en Nueva York.

“También estuvimos presentes en su exposición frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde ella planteó que están en un proceso de recuperación de su propia nación, de ordenar, de ver cómo avanzar en temas de poder judicial, en temas de democracia”, señaló.

El Mandatario agregó que, a su juicio, Venezuela se encuentra en un proceso de transición hacia una recuperación de su estabilidad económica e institucional.

“Yo creo que las cosas van concluyendo en el buen sentido de que Venezuela va a ir recuperando la estabilidad económica institucional, y en eso las autoridades actuales de Venezuela están en un grado de conversación muy avanzada, no solamente con Estados Unidos, sino con las distintas naciones”, sostuvo.

Kast aborda interpelación al canciller

Respecto de la interpelación al canciller, fijada para este lunes y relacionada, entre otros asuntos, con eventuales presiones para ingresar al Escudo de las Américas, Kast señaló que la instancia se encuentra dentro de las atribuciones de los parlamentarios.

"Creo que está dentro del legítimo derecho de los parlamentarios que hacen la interpelación”, respondió al ser consultado sobre si habían existido presiones.

Sin embargo, planteó que las consultas sobre materias internacionales podrían haberse realizado a través de las comisiones respectivas. “Creo que la Comisión de Relaciones Internacionales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, habría podido hacer las consultas”, afirmó.

Kast también sostuvo que existen materias de seguridad nacional que pueden justificar que determinadas sesiones sean secretas, aunque esto no impediría que los parlamentarios realicen la interpelación. “Yo espero que sea una interpelación constructiva, donde se hable de todos los temas”, agregó.

Eventual prohibición de exportación de diésel por EEUU

El Presidente también fue consultado por una eventual decisión de Estados Unidos de prohibir temporalmente la exportación de diésel.

Al respecto, precisó que se trata de información que no ha sido confirmada oficialmente. “Ellos, por lo que hemos podido saber, no oficialmente, porque estas son noticias trascendidos de noticias o conversaciones que se han dado, podrían evaluar esta situación”, indicó.

Kast manifestó su expectativa de que dicha medida no se concrete, debido al eventual impacto que tendría sobre los precios internacionales del combustible.

“Esperamos que no se dé. Sería una mala noticia para el mundo entero, no solamente para Chile. Y afectaría efectivamente los precios del combustible en todo el mundo”, concluyó.

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