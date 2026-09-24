¿Buscas trabajo? Chilexpress tiene 1.000 vacantes disponibles con sueldos de hasta $150 mil diarios

24 sept. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Encontrar una nueva oportunidad laboral puede ser un trabajo difícil, pero también en algunas ocasiones puede llegar con una búsqueda sencilla en internet.

Chilexpress, la famosa empresa de courier y envíos de encomienda, está en busca de trabajadores para sumarlos a sus operaciones en distintas zonas de Chile, y para postular sólo hay que ingresar a su portal de empleos y revisar las vacantes disponibles.

Trabajos por Cyber Monday

Ante el aumento de envíos que genera una nueva edición de Cyber Monday, la empresa abrió una convocatoria nacional para incorporar a 1.000 conductores y reforzar su operación de reparto durante este período de alta actividad para el comercio electrónico y la industria logística.

La búsqueda está dirigida a personas de distintas regiones del país que quieran sumarse a la flota de Chilexpress entre el 5 y el 17 de octubre. Durante este período, podrán generar ingresos diarios de entre $100.000 y $150.000, dependiendo de la cantidad de entregas realizadas.

Para postular, las personas deben ser mayores de 18 años, contar con licencia de conducir vigente y disponer de vehículo propio, ya sea automóvil, camioneta, furgón o moto. Se puedes postular en Únete a la Flota.

Otras ofertas laborales

Chilexpress señala que cuenta con distintas modalidades de trabajo, dependiendo de las funciones asociadas a cada cargo. Entre ellas se encuentran los formatos presencial, híbrido y remoto, aunque actualmente no hay ninguna oferta de esta última modalidad.

La empresa también indica que sus equipos desarrollan distintas funciones a lo largo del país, desde Arica hasta Punta Arenas.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en Chilexpress?

Las vacantes de trabajo que tiene la compañía, junto con la modalidad y región en la que se desempeñan sus funciones, son las siguientes:

Además, la empresa tiene, como siempre, abiertas las postulaciones para quienes cuenten con vehículos y quieran unirse a su flota de entregas. En este caso, se debe rellenar el formulario de ESTE LINK.

¿Cómo se postula?

Todas las ofertas laborales las puedes encontrar en chilexpress.trabajando.cl, donde se detallan los requisitos para cada vacante.

Todo sobre Dato útil

Si quieres postular, debes pinchar en "postula fácil" y luego ingresar a tu cuenta de Trabajando.com o crearte una; o bien, puedes ingresar con tus credenciales de Google, LinkedIn o Microsoft.

Todo sobre Ofertas Laborales