Esta vez no son los "Policarpo Awards": Película de 31 minutos "Calurosa Navidad" es nominada a los Premios Emmy Internacionales

24 sept. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

31 Minutos sigue haciendo historia para nuestro país. Esta vez es por su nominación a los Premios Emmy Internacionales 2026, por su última película "Calurosa Navidad"; concretamente, fue seleccionada para competir en la categoría International Emmy Award for Best Kids: Live-Action.

¿De qué trata la película?

El filme, dirigido y escrito por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, distribuido mediante la plataforma de Prime Video, fue estrenado el 21 de noviembre del 2025 y tiene como protagonista de la misma a Juan Carlos Bodoque, el querido conejo rojo de la serie, quien tendrá que ir a buscar los regalos al Polo Norte para salvar la Navidad en Titirilquén.

Además de la icónica participación de su elenco habitual con personajes como Tulio Triviño, Patana y Juanín Juan Harry, la cinta cuenta con un componente musical que incluye la colaboración especial de la artista mexicana Julieta Venegas y una serie de canciones originales compuestas exclusivamente para esta entrega navideña.

Actualmente, “Calurosa Navidad” se encuentra disponible de manera exclusiva en Prime Video. Asimismo, los fanáticos y nostálgicos de la franquicia pueden encontrar en la misma plataforma de streaming las temporadas históricas de la serie, ideales para hacer un recorrido por los episodios que convirtieron al programa en un fenómeno cultural en Chile y distintos países de Latinoamérica.

¿Contra quién compite?

La producción tendrá que competir contra De Achterblijvers (Países Bajos), Dexter Procter the Ten Year Old Doctor (Reino Unido) y Love at First Spike (Filipinas), en la categoría que premia “una producción de ficción (comedia, drama o comedia de situación) destinada a un público joven”.

La gala de premiación donde se revelará a los ganadores de la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacionales se llevará a cabo el próximo lunes 23 de noviembre de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, instancia en la que la producción nacional buscará alzarse con la estatuilla global.