Fran Maira cuenta por qué viajó a Estados Unidos pese a su arraigo nacional

24 sept. 2026 - 01:40 hrs.

Fran Maira se refirió al viaje que realizó a Estados Unidos pese a encontrarse formalizada con arraigo nacional por el accidente de tránsito en el que un motociclista quedó gravemente herido.

Tras el estreno de su documental “Oveja Negra”, realizado el martes, la cantante conversó con Glamorama y explicó que solicitó un permiso especial para poder salir del país. Para concretar el viaje, tuvo que pagar $2 millones.

Un viaje familiar organizado por su madre

Maira aseguró que se trataba de un viaje familiar que había sido organizado por su madre antes del accidente y que decidió solicitar la autorización correspondiente para poder realizarlo.

“Quiero aclarar que este es un viaje que organizó mi mamá, ella me invitó, es un viaje que está desde antes del accidente. Yo quería ir porque es mi familia, son momentos únicos, inolvidables, que quizás el día de mañana no pueda hacer. Y con mucho respeto pedimos el permiso, porque voy y vuelvo, es un par de días. Y creo que me merezco poder estar con mi familia y poder desconectarme”, aclaró.

Fran Maira también habló sobre el accidente

Durante su documental, la cantante abordó las consecuencias emocionales que ha enfrentado tras el accidente y aseguró que todavía continúa viviendo el duelo por lo ocurrido.

“Los dos días anteriores había estado en Viña, tenía todo, había firmado dos contratos con Chilevisión, estaba en la flor de la flor, y lo que pasó después, los recuerdos que tengo es pura angustia, fueron meses demasiado complicados para mí. Creo que sigo viviendo ese duelo todavía”, aseguró.

Maira también manifestó su deseo de que la persona que resultó gravemente herida pueda recuperarse y que eventualmente pueda cerrar este capítulo de su vida.