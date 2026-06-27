Caso Fran Maira: Inician querella contra cantante tras accidente en Lo Barnechea

27 jun. 2026 - 14:37 hrs.

Fran Maira enfrenta una querella criminal interpuesta por la familia de Mayerson Zapata, motociclista que quedó gravemente herido tras un accidente de tránsito registrado en febrero pasado en Lo Barnechea.

Según consignó The Clinic y reportó Canal 13, la acción judicial fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los padres de la víctima, Luis Ubiel Zapata Jaramillo y María Urleida Zapata Osorio, quienes actúan en representación de su hijo, actualmente imposibilitado de valerse por sí mismo debido a la gravedad de sus lesiones.

La familia decidió recurrir a la justicia meses después del accidente, al considerar insuficiente el apoyo recibido tras el hecho, pese a las disculpas públicas entregadas por la artista.

Acusan una incorrecta maniobra de Maira al conducir

De acuerdo con la querella, Francisca Maira conducía una camioneta Mercedes Benz en sentido contrario y, al llegar a la intersección, habría realizado un viraje hacia la izquierda para incorporarse a calle Robles.

Los querellantes sostienen que dicha maniobra se habría ejecutado sin contar con la autorización semafórica correspondiente y sin respetar el derecho preferente de paso del motociclista, lo que habría configurado una conducta negligente e imprudente que derivó en el impacto.

Producto de la colisión, Zapata sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. El documento incorpora antecedentes médicos que dan cuenta de una prolongada hospitalización y un proceso de rehabilitación que continúa hasta hoy.

Entre los diagnósticos se incluyen traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia subaracnoidea traumática, contusiones cerebrales, fracturas craneales, daño axonal difuso bilateral y múltiples fracturas en otras zonas del cuerpo.

La querella sostiene además que las consecuencias del accidente han afectado severamente la autonomía y funcionalidad de la víctima, cuyo pronóstico médico permanece reservado y que actualmente continúa en un proceso de neurorrehabilitación especializada.

No descartan solicitar una eventual compensación económica

Por ello, la familia solicita que los hechos sean investigados como un eventual cuasidelito de lesiones graves gravísimas, citando disposiciones del Código Penal y de la Ley de Tránsito relacionadas con la conducción imprudente, el respeto a las señales de tránsito y el derecho preferente de paso.

Como parte de las diligencias solicitadas, los querellantes pidieron oficiar a los centros médicos que han tratado a Zapata para obtener su ficha clínica completa, además de requerir un informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Finalmente, la abogada de la víctima no descartó, en entrevista con el citado medio televisivo, iniciar una acción civil para una eventual compensación económica.