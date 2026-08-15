Meteoróloga de Megatiempo anticipa "lluvias" y "tormentas eléctricas" durante la tarde de este sábado en Santiago

15 ag. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones continuarán durante esta jornada en distintos sectores de la zona central, con especial atención en la Región Metropolitana, donde se espera que la lluvia aumente su intensidad durante la tarde. Asimismo, se percibirán tormentas eléctricas.

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, explicó que “para la tarde se espera que se incremente la precipitación que hemos visto más bien esporádica y localizada. No todos los sectores han tenido la misma cantidad de precipitación y tampoco han recibido la misma intensidad”.

Según detalló, "para la noche se espera o para esta tarde se espera que se intensifique la precipitación, que podamos tener entonces mayores acumulados, que logren llegar a la cifra pronosticada, de cerca de los 15 o 18 milímetros”.

Además, se mantiene un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile. “Durante la tarde se espera entonces que vuelvan a registrarse tormentas eléctricas”, señaló Cortés, agregando que estas condiciones podrían extenderse durante este sábado y domingo.

¿A qué regiones afecta el aviso?

De acuerdo con el aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones que podrían verse afectadas por las tormentas eléctricas son:

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O'Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

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