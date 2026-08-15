Derrame de combustible alcanza aguas del río Baker: Autoridades monitorean trazas de contaminación

15 ag. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia alertó sobre el derrame de aproximadamente 4.000 litros de combustible durante una operación de trasvasije en una planta de generación de energía de la comuna de O’Higgins, en la Región de Aysén. Parte del combustible habría alcanzado un curso de agua cercano que desemboca en el río Baker, situación que es monitoreada por organismos técnicos.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante la Megadenuncia, el derrame se produjo mientras se realizaba el traspaso de combustible desde un contenedor hacia el estanque de generación. Tras el incidente, se activaron labores de contención y recuperación, mientras equipos especializados comenzaron a monitorear la posible llegada de hidrocarburos al río.

Las primeras trazas fueron detectadas el pasado 11 de agosto. Equipos de emergencia y organismos técnicos han realizado labores con barreras y paños absorbentes para contener el combustible y evitar una mayor propagación.

La delegada presidencial de Aysén, Luz María Vicuña, aclaró que “no son 4.000 litros de petróleo en el río Baker. Son 4.000 litros que se filtraron, se derramaron en una operación de trasvasije desde un contenedor al estanque de generación de energía de la comuna”.

La autoridad explicó que “por un arroyo aledaño a la planta de generación que desemboca en el Baker pudo haber existido alguna filtración. Y esa filtración ha estado siendo monitoreada de forma permanente por los distintos organismos técnicos, tanto Medio Ambiente como Servicio de Salud, la autoridad sanitaria y la Armada”.

Respecto de la magnitud de la contaminación detectada, Vicuña señaló que “la actual traza, que se ha ido monitoreando hasta ayer, tenía de 7 por 5 metros. Por eso se llama traza débil, que es débil por parte de la Armada; la califica de esa manera”.

La delegada agregó que la planta generadora se encuentra a unos 100 metros del río y destacó las acciones de contención y mitigación desplegadas tras el incidente.