Carabinero dispara cinco veces tras intento de atropello: Un ocupante del vehículo que tenía encargo por robo resultó herido

15 ag. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero efectuó cinco disparos contra un vehículo durante una fiscalización registrada cerca de la 01:00 de la madrugada de este sábado en un servicentro ubicado en la intersección de avenida Portugal con Curicó, en la comuna de Santiago.

El procedimiento se inició luego de que personal policial ingresara al recinto y detectara un automóvil que realizó una maniobra evasiva. El conductor posteriormente huyó del lugar y el vehículo fue ubicado minutos más tarde en calle Tocornal.

El teniente Bastián Mascías, oficial de ronda central, explicó que “el vehículo que tenemos a mi espalda hace una maniobra evasiva, se procede a la fiscalización por parte de uno de los carabineros de la institución, el cual le hace alto al vehículo; el vehículo intenta atropellar al mismo carabinero, por lo que, bajo esa acción temeraria y en peligro de la vida de este, hace uso de su armamento fiscal, armamento de fuego”.

Tras abandonar el servicentro, el automóvil fue reportado a través de un llamado al 133, donde se alertó sobre la presencia de una persona lesionada en su interior. Carabineros llegó hasta el lugar y confirmó que correspondía al mismo vehículo involucrado en el procedimiento.

El lesionado corresponde a un hombre chileno de 28 años, quien recibió un impacto de bala en el muslo izquierdo, con entrada y salida de proyectil. Fue trasladado hasta un recinto asistencial y quedó detenido por el delito de receptación. El teniente Macías señaló que “al momento se mantiene sin riesgo vital, mantiene solo un impacto de bala al nivel del muslo izquierdo con salida de proyectil”.

Durante la revisión del automóvil, Carabineros detectó que las placas patentes no correspondían al vehículo. Además, en el interior fueron encontradas especies que estarían asociadas a robos desde otros vehículos, mientras que las diligencias buscan establecer su procedencia y determinar si existen otros delitos vinculados. En el automóvil habrían viajado al menos dos personas y el segundo ocupante logró escapar.

Al respecto, la autoridad policial sostuvo que “con el fervor del procedimiento solo se pudieron ver dos personas al interior, pero es posible que haya más involucrados. Al momento, es materia de investigación”. Las diligencias quedaron a cargo de LABOCAR y OS9 de Carabineros, por instrucción de la Fiscalía.