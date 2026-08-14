Operativo del SEBV en el marco del Plan Antiencerronas desbarata desarmaduría clandestina en El Bosque
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este viernes, personal policial detuvo a dos adultos al interior de una desarmaduría clandestina ubicada en la comuna de El Bosque.
Carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) pudieron recuperar dos automóviles en estado de desarme, que mantenían encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado.
El lugar era utilizado como acopio de vehículos robados, con la finalidad de destinar partes y piezas de estos en el comercio ilegal.Ir a la siguiente nota
Antecedentes
Los dos detenidos correspondían a la propietaria del inmueble y al encargado de desarmar los automóviles.
Al respecto, la teniente Savka Herrera, Departamento SEBV, señaló:
"En el marco de las fiscalizaciones al mercado secundario contempladas en el Plan Antiencerronas, y a partir del levantamiento de información, el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos logra identificar un inmueble ubicado en la comuna de El Bosque el cual era utilizado como lugar de acopio y desarme de vehículos recientemente sustraídos".
Todos los antecedentes del caso quedaron a disposición del Ministerio Público.
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