Descubren la primera "estrella agujero negro" del universo

14 ag. 2026 - 19:35 hrs.

El telescopio espacial James Webb detectó una "estrella agujero negro", un gran objeto brillante que podría ayudar a descifrar el origen de los misteriosos "puntos rojos" del universo primitivo.

Científicos descubrieron una "estrella agujero negro", un tipo de objeto astronómico antes desconocido que podría ayudar a resolver el misterio de unos extraños puntos rojos localizados en el universo primitivo.

La estructura, descrita en un estudio publicado en la revista Nature, fue detectada gracias al telescopio espacial James Webb (JWST) y tiene una edad estimada de 660 millones de años después del Big Bang.

Energía similar a la de un agujero negro

Aunque parece una estrella del tamaño de nuestro sistema solar, se trata probablemente de un agujero negro central envuelto en una densa nube de gas.

El objeto produce 100.000 millones de veces más energía que cualquier estrella: una descomunal ráfaga de potencia más cercana a la que genera un agujero negro.

Un enigma de la era JWST

Desde que entró en funcionamiento en 2022, el JWST ha observado en el universo primitivo numerosos objetos cósmicos muy brillantes llamados 'pequeños puntos rojos', los cuales han desconcertado a la comunidad científica.

"La naturaleza exacta de estos objetos ha sido uno de los temas más debatidos de la era del JWST", declara Rohan Naidu, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Hawái, en un comunicado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Un pequeño punto rojo en el universo primitivo

Los científicos intentaban resolver otro enigma: por qué el universo primitivo está lleno de galaxias gigantescas y brillantes. Según los modelos teóricos, el cosmos era demasiado joven para que estructuras tan masivas hubieran tenido tiempo de formarse.

Sin embargo, mientras analizaban las imágenes para entenderlo, tropezaron con un pequeño punto rojo: "Cuando vemos algo muy rojo en el universo, solemos asumir que está rodeado de polvo, como hollín o ceniza", explica Robert Simcoe, coautor e investigador del MIT.

"Del mismo modo que el humo de los incendios forestales de Canadá hizo recientemente que el cielo de Boston se viera de un rojo brillante, los objetos astronómicos también pueden parecer más rojos que su color intrínseco cuando se observan a través de un velo de polvo", añade.

La física detrás de la "estrella agujero negro"

No obstante, cuando el equipo examinó detenidamente sus datos, descubrió que en ciertas longitudes de onda la luz del objeto simplemente desaparecía.

Esto sugiere que no es el polvo lo que hace que este objeto se vea rojo, sino el gas de hidrógeno. Aunque esto explica el color, no se sabía cómo emitía semejante cantidad de energía.

"Esto no se puede alimentar mediante fusión nuclear, que es la fuente de energía que se encuentra en el corazón de todas las estrellas", aclara Naidu.

Un agujero negro rodeado por un capullo de gas

Los autores determinaron que el escenario más probable era que el objeto estuviera alimentado por un agujero negro central rodeado por un capullo de gas que lo hace parecerse a una estrella.

"Lo que hace especial a MoM-BH*-1 es que la estrella agujero negro eclipsa por completo a su galaxia anfitriona, hasta el punto de que lo que estamos viendo es pura luz de estrella agujero negro", asegura Naidu.

En búsqueda de más objetos de este tipo

El equipo bautizó al objeto como MoM-BH*-1. Las siglas BH y el asterisco hacen referencia a 'black hole star', y el número uno sugiere que creen que hay más en el cosmos.

"Cada pequeño punto rojo es compatible con ser una estrella agujero negro", concluye el experto.