Mujer de 23 años es detenida tras publicar amenaza contra el Presidente durante visita a Talca: Aludió a una "Glock"

14 ag. 2026 - 07:40 hrs.

Una mujer de 23 años fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) como presunta autora del delito de amenazas contra la autoridad, luego de una denuncia por hechos dirigidos contra el Presidente de la República durante su visita a la Región del Maule.

De acuerdo con antecedentes de la investigación, la amenaza habría sido difundida a través del perfil de Instagram "mignaciarec". Desde esa cuenta se publicó una fotografía instantánea capturada en las afueras del edificio de los Servicios Públicos de Talca, acompañada del siguiente mensaje:

"Te paso por el ñat… kast cu… ahora mismo agarro mi glock y los mato a todos".

La Brigada del Cibercrimen Metropolitana tomó conocimiento de los hechos este 13 de agosto de 2026, cerca de las 15:00 horas, a partir de una alerta proveniente de plataformas internacionales.

La publicación encendió las alertas debido a que fue realizada en el contexto de la presencia del mandatario en la zona y contenía una referencia explícita al uso de un arma de fuego y a la intención de matar.

La investigación quedó en manos de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Talca, quienes desarrollaron una serie de diligencias destinadas a reconstruir la dinámica de los hechos y establecer quién se encontraba detrás de la cuenta desde la cual se difundió el mensaje.

Según los antecedentes policiales, las diligencias permitieron establecer la presunta participación directa de una mujer de 23 años. La investigada posteriormente prestó declaración de manera voluntaria y, tras esa diligencia, los detectives procedieron a su detención por el delito de amenazas contra la autoridad.

Durante el procedimiento, además, la PDI incautó el teléfono celular de la imputada, dispositivo que quedó a disposición de la investigación y que podrá ser sometido a peritajes para esclarecer las circunstancias en que se realizó la publicación y obtener otros eventuales antecedentes relacionados con el caso.

Amenazas durante visita presidencial

Los hechos se produjeron en el contexto de una visita del Presidente de la República a Talca, vinculada al traslado de internos hasta el recinto penitenciario de la zona y a posteriores reuniones sostenidas por el mandatario.

Precisamente en ese contexto habría sido capturada la imagen en las inmediaciones del edificio de los Servicios Públicos y posteriormente difundida mediante la cuenta de Instagram investigada.

Tras concretarse la detención, la PDI informó del procedimiento al Ministerio Público. La Fiscalía dispuso que la mujer sea puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Talca en la primera audiencia disponible.

En esa instancia se realizará el control de su detención y se conocerán los antecedentes reunidos hasta ahora por la investigación respecto de la amenaza difundida en redes sociales.

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