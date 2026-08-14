Marité Matus rompe el silencio tras orden de detención contra Camilo Huerta y asegura que está "tranquila"

14 ag. 2026 - 08:03 hrs.

Camilo Huerta está siendo investigado en una causa que involucra a otros 38 imputados y que derivó en un masivo operativo de allanamientos a nivel nacional.

La indagatoria apunta a la posible comercialización de drogas mediante establecimientos que funcionarían como “dispensarios” de marihuana para uso medicinal. Entre los locales investigados se encuentra el denominado “Dispensario Nacional”, ubicado en Barrio Italia, en Santiago.

Este negocio ya había sido mencionado anteriormente en relación con el quiebre del matrimonio entre Huerta y su exesposa María Teresa Matus. La empresaria aseguró en su momento que fue ella quien invirtió en el proyecto, pero que el establecimiento nunca fue traspasado a su nombre ni recibió ganancias provenientes de este.

¿Qué dijo Marité Matus sobre la orden de detención contra Camilo Huerta?

Marité Matus reaccionó públicamente a la orden de detención emitida contra su exesposo, Camilo Huerta, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La empresaria abordó el tema en conversación con Adriana Barrientos, en Zona de Estrellas, donde reconoció que la noticia era fuerte, aunque aseguró que no le causaba sorpresa.

“Wow, es fuerte la noticia, pero no me sorprende, te juro que no me sorprende”, señaló Matus durante la conversación.

Frente a la actual situación judicial, Matus fue enfática al marcar distancia: “Yo no tengo nada que ver, yo estoy tranquila”, afirmó a Barrientos.

¿Qué había dicho Camilo Huerta sobre el dispensario?

En una entrevista en CHV concedida el pasado 17 de abril, Camilo Huerta se había referido al cuestionado establecimiento y negó ser su propietario.

“Yo solo presto un servicio administrativo. Yo no tengo nada que ver con el dispensario, no es mío”, sostuvo en aquella oportunidad.

Según explicó entonces, la idea del negocio habría surgido a partir de una propuesta que él mismo realizó a Matus, quien finalmente no habría querido involucrarse en el proyecto.

“Yo abrí el dispensario, lo trabajamos solamente seis meses y todos los meses le depositaba a ella”, afirmó Huerta en esa entrevista.

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