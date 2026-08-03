Marité Matus aclara que ofreció disculpas a Camilo Huerta solo por una afirmación: "Respecto de lo demás, no hubo rectificación"

03 ag. 2026 - 19:30 hrs.

La audiencia que este lunes puso fin a la querella presentada por Camilo Huerta contra Marité Matus no marcó el cierre de las declaraciones públicas sobre el caso. Horas después de que ambas partes lograran evitar un juicio, la empresaria recurrió a sus redes sociales para precisar el verdadero alcance de las disculpas que entregó durante la instancia.

El conflicto surgió a raíz de una acción por injurias graves con publicidad presentada por Huerta, luego de distintas declaraciones realizadas por su exesposa tras el quiebre de la relación. Con las disculpas ofrecidas por Matus en la audiencia, el caso quedó cerrado.

Entre las afirmaciones que motivaron la querella se encontraban dichos relacionados con que ella habría mantenido económicamente a Huerta durante la relación, que él le habría sido infiel y que tenía antecedentes por drogas.

La aclaración que hizo Marité Matus

En su publicación, Matus sostuvo que las disculpas no abarcaron todas sus declaraciones, sino únicamente una de ellas. "En dicha instancia ofrecí disculpas privadas únicamente por una afirmación puntual: cuando señalé que él tenía antecedentes por drogas", escribió.

También explicó cómo llegó a esa conclusión y reconoció el error. "Tal como lo expliqué ante el tribunal, esa afirmación la hice porque conocía su pasado mediático relacionado con la Operación Yingo y porque él mismo, en su momento, me comentó que había estado detenido. Por esa razón entendí, equivocadamente, que tenía antecedentes. Reconozco ese error y por ese único punto presenté mis disculpas", señaló.

La empresaria, además, fue enfática en precisar que el resto de las afirmaciones que originaron la querella no fueron objeto de cambios. "Respecto de todo lo demás, no hubo rectificación ni modificación alguna", expresó.

Las conversaciones para llegar a un acuerdo

Finalmente, aseguró que no volverá a referirse públicamente al tema. "Con esta declaración solo busco informar lo ocurrido de manera transparente y dar por cerrado este tema", concluyó.

Aunque esta causa quedó cerrada, Marité Matus y Camilo Huerta volverán a encontrarse en otra instancia, ya que permanece pendiente la demanda por divorcio culposo presentada por la empresaria en contra de su exesposo.

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