"No tenía plata ni comida": Camilo Huerta reveló el duro momento que vivió tras su ruptura con Marité Matus

13 jul. 2026 - 12:39 hrs.

"No tenía para comprarme un juego de sábanas". Así describió Camilo Huerta una de las etapas más difíciles de su vida. El preparador físico recordó las consecuencias económicas que enfrentó tras su mediática ruptura con Marité Matus.

"No tenía para comprarme un juego de sábanas"

Durante una conversación con Agustín Pastorino en el reality Vecinos al Límite, el otrora chico Yingo abrió su corazón al recordar lo que vivió después del quiebre con la ex de Arturo Vidal.

"Me comí la ca... un año entero, sin plata ni comida ni nada", relató Huerta al describir el complejo escenario que vivió, todo en medio de acusaciones de infidelidad y aprovechamiento que recibió de Matus.

El preparador físico también reveló que tuvo que desprenderse de todas sus pertenencias. "Regalé todas mis cosas. No tenía para comprarme un juego de sábanas", confesó durante la conversación con el argentino.

A raíz de esa situación, explicó que debió volver a vivir con sus padres, algo que no hacía desde que se independizó a los 21 años. "¿Para qué me iba a ir a vivir solo? No tenía cómo pagar nada, si no tenía ni siquiera trabajo", expresó.

Aunque recordó uno de los momentos más complejos de su vida, Huerta aseguró que hoy enfrenta el desafío con otra actitud. Su objetivo, dijo, es quedarse con el triunfo en Vecinos al Límite, pese a reconocer que ya no tiene el físico de antes.

"Esto lo voy a ganar igual"

Huerta también manifestó que, pese a las dificultades, mantiene intactas sus ganas de triunfar en el reality, aunque reconoce que su condición física ya no es la misma de antes.

"Cuando hice Pelotón les gané a todos, era una máquina. Hoy no tengo esa capacidad física y lo sé, pero esto lo voy a ganar igual. No sé cómo, pero lo voy a hacer", afirmó, asegurando que está impulsado por una "ambición gigante".

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