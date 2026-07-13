Nueve candidatas quedaron en el camino: Revisa quiénes no avanzaron a las semifinales del Miss Universo Chile

13 jul. 2026 - 09:49 hrs.

La competencia de Miss Universo Chile 2026 entró en una etapa decisiva. Durante la madrugada de este lunes se dieron a conocer las 20 candidatas que avanzaron a las semifinales del certamen, pero también hubo varias participantes que no lograron continuar en carrera, entre ellas la influencer Ignacia Michelson.

El jurado definió a 18 semifinalistas tras evaluar las entrevistas personales y las pruebas de pasarela en traje de baño y vestido de noche. A ellas se sumaron otras dos aspirantes que consiguieron su clasificación gracias a la votación del público.

Sin embargo, nueve concursantes debieron despedirse del certamen y quedaron sin opciones de convertirse en la próxima representante de Chile en el concurso internacional que se realizará en Puerto Rico.

¿Quiénes fueron eliminadas de Miss Universo Chile?

Las candidatas que no lograron avanzar a las semifinales fueron:

Liz Rivera ( Arica )

) Pía Ramírez (Calama)

Lindsay Cornejo (Chillán)

Daniela Ramírez (Concón)

(Concón) Ayalent Álvarez (Iquique)

Camila Saucedo (Ñuñoa)

Bárbara Roca (Retiro)

Ignacia Michelson (Santiago)

Giuliana Lehia (Valparaíso)

La eliminación de Michelson llamó especialmente la atención, ya que era una de las postulantes con mayor reconocimiento público debido a su trayectoria como influencer y figura televisiva.

¿Quiénes sí avanzaron a las semifinales?

Las 20 semifinalistas quedaron conformadas por 18 candidatas elegidas por el jurado y dos seleccionadas mediante votación popular.

Las clasificadas por decisión del jurado son:

Josefina Flores ( Antártica )

) Antonella Pastenes (Antofagasta)

Sofía Surriba (Concepción)

Javiera Pino (Huechuraba)

Sofía Arteaga (La Reina)

(La Reina) Javiera Barrie (Las Condes)

Mariane Kiss (Los Ángeles)

Claudia Kaempfe (Machalí)

Roxana Hernández (Maipú)

Fernanda Sepúlveda (Padre Las Casas)

Carla González (Peñalolén)

Catalina Vallejos (Pucón)

María Victoria Gazale (San Pedro de la Paz)

Martina Avendaño (Talca)

Krishna Sandoval (Temuco)

Dominga López (Viña del Mar)

Arantxa Ramírez (Vitacura)

Scarlette Hermosilla (Lo Barnechea)

En tanto, las dos candidatas que consiguieron avanzar gracias al voto del público fueron:

Claudia Arteaga (Rancagua)

Victoria Jiménez (Loncoche)

Las 20 semifinalistas volverán a enfrentarse el próximo domingo 19 de julio, instancia en la que el jurado definirá quiénes avanzarán a la gran final de Miss Universo Chile 2026.

La ganadora del certamen obtendrá el derecho de representar al país en Miss Universo, cuya próxima edición se celebrará en Puerto Rico durante noviembre de este año.

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