Con sueldos sobre los $5 millones: ¿Qué tipo de trabajadores son los más buscados por las mineras hoy?

13 jul. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

La región de Antofagasta necesitará incorporar más de 18.000 nuevos trabajadores para la minería durante los próximos diez años, de acuerdo con el estudio "Capítulo Regional de Antofagasta" de la Alianza CCM-Eleva. La zona concentra el 50% del empleo minero del país.

El informe indica que el empleo minero regional creció cerca de 20.000 personas en los últimos años, superando los 100.000 trabajadores. Las nuevas vacantes buscarán cubrir a quienes se jubilan, la entrada de nuevos proyectos y la transformación tecnológica.

¿Qué tipo de trabajadores se está buscando?

En conversación con LUN, Verónica Cid, líder de Prospección Laboral de la Alianza CCM-Eleva, afirmó que "hoy la minería ofrece oportunidades de desarrollo profesional y técnico atractivas para quienes están decidiendo su futuro formativo".

Miguel Herrera, director de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló que la minería seguirá siendo uno de los sectores con mejores oportunidades para profesionales calificados. Sin embargo, advirtió que "la industria ya no busca únicamente ingenieros con sólidos conocimientos técnicos", sino quienes son "capaces de adaptarse a un entorno altamente digitalizado, automatizado e interdisciplinario".

Cid detalló al medio que las mayores oportunidades estarán en carreras vinculadas a mantenimiento, operación, automatización, mecatrónica, electricidad, análisis de datos y tecnologías digitales. Y aclaró que "la minería del futuro será distinta a la de hace algunos años", ya que no basta con dominar una sola especialidad.

Al respecto, indica que las competencias digitales, la formación continua y la capacidad para resolver problemas serán claves. A modo de ejemplo, destaca el perfil de mantenedor mecánico, que ha evolucionado hacia el perfil de mantenedor mecatrónico. Actualmente, es uno de los más demandados por la industria, junto al operador de equipos móviles.

El avance de los camiones autónomos, la operación remota y los sistemas inteligentes también impulsa la demanda por especialistas en automatización, robótica, inteligencia artificial y análisis de datos. Herrera afirmó que "se trata probablemente del mayor cambio tecnológico que ha experimentado la minería desde la mecanización de las operaciones".

La industria también requiere profesionales con conocimientos en sustentabilidad, eficiencia hídrica y energética, economía circular y procesos hidrometalúrgicos. Juan Colihuil, jefe de selección y gestión de personas de la consultora EasyJobs, aseguró que "ya existe demanda por profesionales con estos conocimientos".

¿Qué sueldos se están pagando?

La alta demanda de especialistas se refleja en los sueldos. Según Colihuil, profesionales de automatización o mecatrónica con algunos años de experiencia puede percibir entre $2.500.000 y $4.500.000 líquidos mensuales", mientras que especialistas en inteligencia artificial, análisis de datos industriales o proyectos de transformación digital pueden alcanzar remuneraciones sobre los $5 millones.

Por otro lado, "profesionales como ingenieros de procesos, mantenimiento o producción suelen encontrarse en rangos aproximados de $1.800.000 a $3.500.000 líquidos, dependiendo de la experiencia, la compañía y la operación minera", detalla Colihuil. En tanto, un experto ligado a energías renovables está hoy en un nivel de renta desde $2.800.000, mientras un especialista en gestión hídrica supera los $3.000.000.

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