De la ficción a la realidad: Actor de Ted Lasso debutó como futbolista profesional a los 35 años

13 jul. 2026 - 10:36 hrs.

De la ficción a la realidad. Cristo Fernández, el actor mexicano que dio vida al futbolista Dani Rojas en la popular serie estadounidense Ted Lasso, cumplió uno de sus mayores sueños al debutar como jugador profesional a los 35 años.

A casi dos meses de que se conociera que el intérprete había firmado con El Paso Locomotive FC, de la USL Championship, la segunda liga de fútbol Estados Unidos, recién el pasado sábado por la noche pudo ponerse a prueba.

Fernández ingresó al minuto 79 del duelo frente a New Mexico United por la USL Cup. Aunque su equipo cayó por 2-0 y el actor recibió una tarjeta amarilla, el encuentro marcó un momento que había esperado durante gran parte de su vida.

Una carrera truncada que volvió a despegar

Mucho antes de convertirse en un rostro conocido de la televisión, el nacido en Guadalajara, Jalisco, buscó abrirse camino en el fútbol. Pasó por las fuerzas básicas de Tecos, pero una lesión de rodilla terminó frenando una carrera que parecía prometedora.

Lejos de abandonar sus sueños, encontró un nuevo camino en la actuación. Su papel como el optimista Dani Rojas en la comedia Ted Lasso, que trata precisamente de fútbol, lo convirtió en una figura internacional, gracias a un personaje que hizo famosa la frase "Football is life".

Este año decidió volver a intentarlo. Primero entrenó con Chicago Fire II y luego realizó un período de prueba con El Paso Locomotive, donde convenció al cuerpo técnico y terminó firmando un contrato profesional en mayo.

Tras confirmarse su fichaje, Fernández aseguró que el sueño de competir profesionalmente nunca desapareció: "El fútbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad; y sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir nunca se apartó realmente de mi corazón".

Su historia rápidamente se volvió viral porque, por primera vez, el actor que interpretó a un futbolista profesional en la pantalla dio el salto al fútbol profesional en la vida real, cerrando un círculo que parecía imposible hace algunos años.