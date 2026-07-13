Fatal atropello en Viña: Conductor es funcionario de la Armada, dio negativo a alcohol y drogas y ahora enfrenta a la Justicia

13 jul. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Para las 11:00 horas de la mañana de este lunes está programada la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar del conductor de 37 años implicado en el trágico atropello múltiple en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño en Viña del Mar. El violento accidente, registrado a primera hora del domingo, dejó un saldo de seis personas fallecidas y siete lesionadas.

Con el correr de las horas se confirmaron antecedentes clave respecto a la identidad del automovilista: se trata de un funcionario en servicio activo de la Armada de Chile, quien al momento del siniestro vial se encontraba de franco.

Exámenes descartan alcohol y drogas

Pese a la magnitud del impacto y al posterior volcamiento del móvil, las primeras pruebas científicas arrojaron resultados determinantes respecto al estado del imputado al momento de perder el control de su vehículo particular en la avenida 24 Norte.

Tanto el examen de alcotest como el narcotest realizados al funcionario naval dieron resultado negativo, descartando preliminarmente la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

A raíz de esto, el Ministerio Público y los equipos especializados concentran sus líneas investigativas en dos hipótesis principales: una eventual falla mecánica en el automóvil o un problema de salud imprevisto que haya sufrido el conductor, factores que se suman al exceso de velocidad que ya se encuentra formalmente acreditado en la indagatoria.

Sumario interno y heridos fuera de riesgo

A través de un comunicado oficial, la Armada de Chile lamentó los fallecimientos y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Asimismo, la institución confirmó el inicio de "los procedimientos administrativos internos que correspondan" y aseguró mantener total colaboración con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

Respecto a las siete personas que resultaron heridas —entre las cuales se cuentan dos mellizos de tan solo ocho meses de edad—, los últimos reportes médicos indicaron que fueron derivadas con éxito a centros asistenciales de la región y se encuentran actualmente fuera de riesgo vital.

Ministro de Seguridad se refiere al tema

Al ser consultado sobre el futuro legal del funcionario de la Armada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, optó por la cautela y enfatizó que se debe esperar el resultado de las pericias técnicas de Carabineros antes de determinar responsabilidades.

“Este es un tema de tránsito, yo no le puedo aportar más datos (...) Hay que dar un poco de espacio para que las investigaciones avancen, los informes de la SIAT”, señaló el secretario de Estado.

Asimismo, al ser consultado sobre si la Feria Caupolicán contaba con todas las autorizaciones vigentes y si se implementarán resguardos para evitar nuevas tragedias, la autoridad de Gobierno enfatizó el rol de los gobiernos locales.

“Estamos haciendo un esfuerzo; mucho de esto depende de los municipios; son ellos los que administran el espacio público y los que dan los permisos. El Gobierno de Chile tiene un rol y verán que estamos trabajando en recuperar los espacios que se toman las personas que no cumplen la ley”, sostuvo el secretario de Estado, agregando que “aquí hay un trabajo mancomunado con los municipios”.