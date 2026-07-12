Sistema frontal: Meteorología emite avisos por cuatro días con hasta 60 mm de lluvias, vientos de 80 km/h y nevadas en 10 regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de avisos relacionados con el sistema frontal que afectará la próxima semana a 10 regiones del país. El organismo emitió advertencias por hasta 60 mm de lluvias, rachas de vientos de hasta 80 km/h y nevadas con "probabilidad de ventisca".
Avisos por lluvias de hasta 60 mm
El primero de los avisos por "precipitaciones normales a moderadas" estará vigente entre la mañana del martes 14 y la noche del miércoles 15 de julio en sectores de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
Región de La Araucanía
- Litoral: 25-55 mm (martes 14).
- Cordillera Costa: 30-60 mm (martes 14).
- Valle: 30-60 mm (martes 14).
- Precordillera: 40-60 mm (martes 14) y 45-70 mm (miércoles 15).
- Cordillera: 30-60 mm/5-15 cm nieve (martes 14) y 40-60 mm/25-30 cm nieve (miércoles 15).
Región de Los Ríos
- Precordillera: 40-60 mm (martes 14) y 40-70 mm (miércoles 15).
- Cordillera: 40-60 mm/5-10 cm nieve (martes 14) y 40-60 mm/20-30 cm nieve (miércoles 15).
El segundo aviso por lluvias comprende entre las regiones de Coquimbo y Biobío, es decir, incluye a la Región Metropolitana, y estará vigente entre la tarde del martes 14 y la noche del viernes 17 de julio.
Región de Coquimbo
- Litoral: 15-20 mm (jueves 16) y 15-20 mm (viernes 17).
- Cordillera Costa: 15-25 mm (jueves 16) y 15-25 mm (viernes 17).
- Precordillera y valles precordilleranos: 20-30 mm (jueves 16) y 20-30 mm (viernes 17).
Región de Valparaíso
- Litoral: 25-35 mm (jueves 16) y 20-30 mm (viernes 17).
- Cordillera Costa: 30-40 mm (jueves 16) y 25-35 mm (viernes 17).
- Precordillera y valles precordilleranos: 30-40 mm (jueves 16) y 25-35 mm (viernes 17).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 30-40 mm (jueves 16) y 25-35 mm (viernes 17).
- Valle: 25-35 mm (jueves 16) y 20-30 mm (viernes 17).
- Precordillera: 25-35 mm (jueves 16) y 20-30 mm (viernes 17).
Región de O'Higgins
- Litoral: 30-40 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Cordillera Costa: 35-45 mm (miércoles 15) y 35-45 mm (jueves 16).
- Valle: 20-30 mm (miércoles 15), 35-45 mm (jueves 16) y 20-30 mm (viernes 17).
- Precordillera: 25-35 mm (miércoles 15), 35-45 mm (jueves 16) y 25-35 mm (viernes 17).
Región del Maule
- Litoral: 35-45 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Cordillera Costa: 30-50 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Valle: 30-50 mm (miércoles 15) y 30-50 mm (jueves 16).
- Precordillera: 30-50 mm (miércoles 15) y 30-50 mm (jueves 16).
Región de Ñuble
- Litoral: 30-40 mm (martes 14), 35-45 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Cordillera Costa: 30-40 mm (martes 14), 30-50 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Valle: 25-35 mm (martes 14), 30-50 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Precordillera: 30-50 mm (miércoles 15) y 30-50 mm (jueves 16).
Región del Biobío
- Litoral: 35-45 mm (martes 14), 35-45 mm (miércoles 15) y 35-45 mm (jueves 16).
- Cordillera Costa: 30-50 mm (martes 14), 30-50 mm (miércoles 15) y 30-50 mm (jueves 16).
- Valle: 30-50 mm (martes 14), 30-50 mm (miércoles 15) y 30-40 mm (jueves 16).
- Precordillera: 45-55 mm (martes 14), 45-55 mm (miércoles 15) y 45-55 mm (jueves 16).
La última parte del sistema frontal alcanzará entre la madrugada y la noche del viernes 17 de julio a la parte sur de la región de Atacama, en donde la DMC emitió un aviso por 9 a 17 mm de lluvias en el Litoral, Valles y Pampa, además de 12 a 24 mm en la Precordillera.
Rachas de viento de hasta 80 km/h
Meteorología emitió también avisos por "viento normal a moderado", teniendo el primero de ellos una vigencia entre la tarde del martes 14 y la noche del miércoles 16 de julio entre las regiones de Coquimbo y Biobío.
Región de Coquimbo
- Litoral: 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 40-60 - rachas 70 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 80 km/h (jueves 16).
Región de Valparaíso
- Litoral: 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 40-60 - rachas 70 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 70 km/h (jueves 16).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Valle: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Precordillera: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 40-60 - rachas 70 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 70 km/h (jueves 16).
Región de O'Higgins
- Litoral: 25-40 - rachas 50 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 50 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Valle: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Precordillera: 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 40-60 - rachas 70 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 70 km/h (jueves 16).
Región del Maule
- Litoral: 25-40 - rachas 50 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Valle: 25-40 - rachas 50 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Precordillera: 25-40 - rachas 50 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 50 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 40-60 - rachas 70 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 80 km/h (jueves 16).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Valle: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Precordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 40-60 - rachas 70 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 80 km/h (jueves 16).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera Costa: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Valle: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Precordillera: 25-40 - rachas 60 km/h (martes 14), 25-40 - rachas 60 km/h (miércoles 15) y 25-40 - rachas 60 km/h (jueves 16).
- Cordillera: 40-60 - rachas 70 km/h (martes 14), 40-60 - rachas 80 km/h (miércoles 15) y 40-60 - rachas 80 km/h (jueves 16).
Nevadas con "probabilidad de ventisca"
Finalmente, la DMC emitió avisos por "nevadas normales a moderadas". El primero, entre la mañana del miércoles 15 y la noche del viernes 17 de julio en la Cordillera entre las regiones de Coquimbo y Biobío, esperándose hasta 90 cm de nieve.
El segundo aviso estará vigente entre la tarde del jueves 16 y la noche del viernes 17 de julio en la Cordillera de la región de Atacama. En ambos casos se advierte por "probabilidad de ventisca".
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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