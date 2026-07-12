Nuevo vuelo de expulsión: Gobierno concreta salida de 40 extranjeros en situación migratoria irregular

12 jul. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo, el Gobierno concretó el séptimo vuelo de expulsión de inmigrantes desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast. En total, 40 ciudadanos extranjeros abandonaron el país, en un operativo coordinado por la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con las autoridades, los expulsados corresponden a ciudadanos de nacionalidad boliviana, colombiana y ecuatoriana. Del total, 12 fueron expulsados por resolución judicial y 28 mediante expulsión administrativa.

Según detalló el Ejecutivo, entre los antecedentes de los expulsados figuran delitos como robo con violencia, robo con intimidación, infracción a la Ley 20.000 sobre drogas y abuso sexual. Además, uno de los ciudadanos colombianos mantenía una orden de captura internacional emitida por Interpol, por lo que será detenido al llegar a su país.

El vuelo realizó una primera escala en Iquique para luego continuar hacia Bolivia, Ecuador y finalizar su recorrido en Colombia.

Lo que dijeron las autoridades

El ministro de Seguridad Pública destacó que "hoy se ha concretado el séptimo vuelo de expulsión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del Gobierno anterior".

La autoridad agregó que, entre el 1 de enero y la fecha, ya se han materializado 1.174 expulsiones, cifra que, según indicó, supera el total anual registrado entre 2022 y 2024.

Asimismo, aseguró que los ingresos clandestinos al país han disminuido de manera importante, afirmando que actualmente representan solo un 30% de los niveles registrados anteriormente.

Desde la Policía de Investigaciones destacaron la compleja logística que implica este tipo de operativos, ya que cada expulsión requiere el acompañamiento de funcionarios policiales durante todo el traslado.