Armada confirma que funcionario "fuera de servicio" es el conductor involucrado en fatal atropello en Feria Caupolicán

12 jul. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo, la Armada confirmó, a través de un comunicado, que un integrante de la institución, quien “se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en avenida 24 Norte de Viña del Mar”.

Desde la institución se indicó que "lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas".

Asimismo, informaron que se “ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente.”

La Armada señaló que "desde ocurrido el hecho, la Institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente".

La participación del funcionario naval se suma a la investigación que busca determinar la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades en el fatal atropello ocurrido durante la mañana de este domingo.

El accidente ocurrió cerca de las 07:45 horas en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, luego de que un vehículo perdiera el control y terminara volcado en el lugar. El hecho dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas, quienes fueron trasladadas hasta centros asistenciales y se encuentran fuera de riesgo vital.

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