"El tren al cielo": El recorrido ferroviario más extremo del mundo atraviesa glaciares a más de 4.000 metros de altura

12 jul. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Recorrer algunos de los paisajes más impresionantes del planeta es posible a bordo de uno de los ferrocarriles más extraordinarios del mundo. Conocido como "el tren al cielo", este recorrido cruza la meseta tibetana y alcanza altitudes que lo convierten en una de las líneas ferroviarias más extremas jamás construidas.

A lo largo de 1.956 kilómetros, el trayecto atraviesa el lago salado más grande de China, extensos glaciares, montañas nevadas y túneles construidos sobre suelo congelado, superando en varios tramos los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El tren que une China con el Tíbet

El ferrocarril Qinghai-Tíbet, conocido popularmente como "Qingzang", conecta la ciudad de Xining, en la provincia china de Qinghai, con Lhasa, capital de la Región Autónoma del Tíbet.

El recorrido tiene una duración aproximada de entre 20 y 21 horas y atraviesa algunos de los paisajes de mayor altitud del planeta.

Uno de sus puntos más emblemáticos es el túnel de Fenghuoshan, considerado el túnel ferroviario más alto del mundo construido sobre suelo congelado permanente, ubicado a 4.905 metros sobre el nivel del mar.

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Diseñado para soportar condiciones extremas

El tren fue construido para adaptarse a algunos de los entornos más complejos del planeta. Su recorrido atraviesa sectores de suelo congelado permanente y cruza la Reserva Natural de Hoh Xil, procurando minimizar el impacto sobre este ecosistema protegido.

Pero las adaptaciones no solo están en la infraestructura. Debido a la elevada altitud del recorrido, los vagones cuentan con un sistema de presurización y suministro individual de oxígeno para los pasajeros, con el fin de reducir los efectos de esta carencia.

Esto resulta especialmente importante considerando que más de 960 kilómetros de la vía se encuentran sobre los 4.000 metros de altura, una altitud equivalente a más de cuatro veces y media la del cerro San Cristóbal, en Santiago.

¿Cuánto cuesta viajar en el "tren al cielo"?

El Qingzang ofrece distintas alternativas de viaje según el nivel de comodidad que busquen los pasajeros.

Aunque el recorrido más popular comienza en Xining, el trayecto más largo parte desde la ciudad de Guangzhou y recorre 4.979 kilómetros durante aproximadamente 52 horas. Además, existen servicios que salen desde Shanghái, Pekín y Chengdu, todos con destino final en Lhasa.

En su interior, el tren dispone de tres categorías: "Soft Sleeper", con compartimentos privados para cuatro personas; "Hard Sleeper", con literas abiertas para seis pasajeros; y "Hard Seat", correspondiente a asientos convencionales.

Los valores varían según el origen y la categoría elegida, aunque desde Xining los precios van entre los $33.000 y los $105.000 pesos chilenos, según la información publicada por el operador ferroviario.