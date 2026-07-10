"Sana y salva": Hallan en Argentina a niña de padre chileno que era buscada intensamente en Paraguay

10 jul. 2026 - 22:54 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades de Paraguay informaron la tarde de este viernes que Magnolia Bustos, una niña de 2 años y de padre chileno desaparecida desde el pasado miércoles, fue encontrada "sana y salva" en la localidad argentina de Resistencia.

Encuentran "sana y salva" a menor desaparecida

El fiscal paraguayo Aldo Cantero informó en un comunicado que la menor fue localizada "a salvo" en la ciudad de la Provincia del Chaco tras la activación de "los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda".

Desde la Policía del Chaco, Cristian Durand le informó al medio ABC TV que Magnolia fue encontrada en el terminal de buses de Resistencia, luego de que las cámaras de seguridad del recinto la identificaran junto a su padre.

Según la alerta de la policía paraguaya, la menor había sido sacada del país "de manera irregular" por su padre. "Lo importante es que la niña está sana y salva", dijo Durand al explicar que el padre de nacionalidad chilena se mantiene detenido en una comisaría.

El pasado miércoles, la madre de Magnolia denunció su desaparición, señalando que su padre no la devolvió en el horario establecido por la justicia tras retirarla de la guardería. La mujer llevó a la pequeña a Paraguay el año pasado y debía devolverla a Chile el pasado 5 de enero, cuestión que no cumplió.

Este mismo viernes se conoció también la detención de la abuela paterna de Magnolia, quien fue aprehendida cuando iba a abordar un vuelo desde Asunción a Santiago.

"Francisco no ha secuestrado a su hija"

Tras conocerse su detención, la familia de Francisco Bustos, el padre de Magnolia, emitió un comunicado descartando cualquier antecedente o condena por maltrato o violencia.

"Francisco no ha secuestrado a su hija ni ha incumplido resolución judicial alguna. El conflicto surge precisamente porque el régimen de cuidado personal compartido vigente en Chile fue desconocido al no restituirse a Magnolia a Chile en la fecha autorizada", indicaron.

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