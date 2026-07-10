Condenan a 16 años de cárcel a hombre que incendió casa de su expareja y tres de sus vecinos en San Carlos

10 jul. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de incendio, más otros 541 días por desacato, tras quemar la casa de su exconviviente y otras tres viviendas por la expansión del fuego en la comuna de San Carlos, región de Ñuble.

Quemó la casa de su expareja y la de tres vecinos

De acuerdo al fiscal (s) Andrés Salgado Valdebenito, el hecho ocurrió a eso de las 03:30 horas del 15 de noviembre de 2024, luego de que el hombre llegara hasta la vivienda de su expareja, con quien tiene dos hijos.

Según el persecutor, el condenado lanzó un objeto incendiario al inmueble. El fuego consumió la casa de la víctima y posteriormente se propagó, afectando también a otras tres viviendas pertenecientes a vecinos.

Además, el acusado incumplió la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos, que el 4 de septiembre de ese año estableció el abandono de la casa en común y la prohibición de acercarse a la mujer.

Las diligencias investigativas fueron desarrolladas por la Fiscalía junto a Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de San Carlos y personal especializado del Laboratorio de Criminalística (Labocar).