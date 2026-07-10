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Condenan a 16 años de cárcel a hombre que incendió casa de su expareja y tres de sus vecinos en San Carlos

¿Qué pasó? 

Un hombre fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de incendio, más otros 541 días por desacato, tras quemar la casa de su exconviviente y otras tres viviendas por la expansión del fuego en la comuna de San Carlos, región de Ñuble

Quemó la casa de su expareja y la de tres vecinos

De acuerdo al fiscal (s) Andrés Salgado Valdebenito, el hecho ocurrió a eso de las 03:30 horas del 15 de noviembre de 2024, luego de que el hombre llegara hasta la vivienda de su expareja, con quien tiene dos hijos.

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Según el persecutor, el condenado lanzó un objeto incendiario al inmueble. El fuego consumió la casa de la víctima y posteriormente se propagó, afectando también a otras tres viviendas pertenecientes a vecinos.

Además, el acusado incumplió la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos, que el 4 de septiembre de ese año estableció el abandono de la casa en común y la prohibición de acercarse a la mujer. 

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Las diligencias investigativas fueron desarrolladas por la Fiscalía junto a Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de San Carlos y personal especializado del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

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