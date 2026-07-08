De una infancia marcada por el abandono en Arica a estudiar Ingeniería en Minas: La historia de joven que inspiró un libro

08 jul. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Escribir comenzó como una recomendación de su psicóloga, pero terminó convirtiéndose en un libro. Juan Araya Veas, ariqueño de 32 años radicado en Antofagasta, presentará este mes "Del Sename a la vida que siempre soñé", una obra autobiográfica donde relata cómo logró salir adelante tras una infancia marcada por el abandono y su paso por el entonces Servicio Nacional de Menores (Sename).

Según informó Arica Es Noticia, el libro reúne cerca de 110 páginas divididas en 16 capítulos y nació a partir de un cuaderno donde el autor registró los momentos más importantes de su vida.

Con el tiempo, decidió transformar esos escritos en un relato que no solo expone las dificultades que enfrentó, sino también las metas que ha conseguido cumplir.

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“Mi psicóloga me hizo ponerle fecha de caducidad a las metas. Creo que los sueños siempre quedarán en sueños si no los cumples, pero si los transformas en metas es distinto. Mi sueño era comprarme una casa y lo puse como meta. Tener un auto y saqué la licencia de conducir; y así todas las cosas que he ido logrando”, relató.

Entre sus próximos objetivos están terminar Ingeniería en Minas, trabajar en esa área, comprar una segunda vivienda y realizar charlas en hogares de menores.

En el libro también recuerda los momentos más complejos de su infancia. Vivió en situación de calle en Arica, donde incluso llegó a beber agua del río San José para sobrevivir, además de pasar por un hogar de menores desde donde escapaba constantemente. “Ese tiempo solo tenía dos caminos: o me moría o me iba preso”, reconoce.

Juan Araya Veas - Instagram

El cambio comenzó a los 19 años, cuando se trasladó a Antofagasta. Allí conoció a su esposa, Tiare, con quien formó una familia y tuvo a su hijo Agustín. Al enterarse de que sería padre, empezó a trabajar en la construcción, desempeñándose como jornalero, ayudante de carpintería, albañil y operador de maquinaria pesada, mientras avanzaba en sus estudios universitarios.

“Siempre escuché a las personas decirme: ‘Él es delincuente, él va a terminar mal’. Pienso ahora que no hay que mirar así. Lo único que quieren los niños en abandono es cariño, atención, nada más“, afirmó.

"Mirar lo que tengo hoy me da una felicidad enorme"

El autor también confesó que recordar su pasado sigue siendo doloroso, aunque hoy mira con orgullo el camino recorrido.

“Hoy estoy muy orgulloso. Lloro bastante cuando recuerdo a ese niño que fui, porque duele, y siempre va a doler, pero mirar lo que tengo hoy me da una felicidad enorme”, expresó.

El libro será presentado durante la Feria del Libro de Antofagasta y posteriormente tendrá un lanzamiento en Arica, programado para el 9 de julio a las 18:00 horas, actividad que contará con el apoyo del club ariqueño.