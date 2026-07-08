Reconocida tienda de ropa anuncia el cierre de su local en Santiago: "Hemos decidido regresar a nuestras raíces"

08 jul. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida tienda de ropa anunció el cierre de su local físico ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 3401, comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana. La información fue dada a conocer por la propia marca Roxed.cl a través de un video publicado en redes sociales, donde explicaron las razones de la decisión y cómo continuarán operando.

En un comienzo, el mensaje generó preocupación entre sus clientes al señalar que la empresa cerraría su tienda en Santiago. Sin embargo, posteriormente aclaró que la marca no dejará de funcionar en Chile, sino que pondrá fin a la atención presencial para enfocarse en fortalecer su canal de ventas online.

"Ha sido un momento muy difícil e incómodo"

Según explicaron, la decisión responde al complejo escenario económico que enfrenta el país y al impacto que esta situación ha tenido en el negocio.

"Debido a la situación difícil que se vive en nuestro país, nos ha pegado tanto que hemos decidido regresar a nuestras raíces. Así que vamos a cerrar nuestra tienda en Santiago de Chile".

La empresa también reconoció que se trató de una determinación compleja. "Ha sido un momento muy difícil e incómodo de tomar esta decisión", lamentaron.

¿Qué pasará tras el cierre de la tienda?

Pese al cierre del local ubicado en Ñuñoa, la marca aseguró que seguirá atendiendo a sus clientes mediante su sitio web, apostando por mejorar la experiencia de compra y ampliar sus beneficios.

Entre las medidas anunciadas se encuentran un sistema de compras completamente online, servicio de delivery gratuito por la compra de tres prendas, descuentos para quienes compartan sus compras en Instagram y regalos de fidelidad vinculados a futuras colecciones.

Además, la empresa invitó a sus clientes a participar activamente en esta nueva etapa, solicitando sugerencias sobre mejoras en el servicio y opiniones respecto de las próximas colecciones que lanzarán.

Con este cambio, la firma dejará de operar de manera presencial en su tienda de Avenida Pedro de Valdivia 3401, concentrando toda su operación en el comercio electrónico.