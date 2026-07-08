¿Vivir dentro de un mall? Así son los nuevos departamentos que buscan instalarse en Chile

08 jul. 2026 - 14:54 hrs.

La idea de vivir dentro de un mall, con departamentos, restaurantes, supermercados y otros servicios a pocos pasos, comienza a tomar fuerza en Chile como una nueva alternativa de desarrollo urbano.

El retail chileno está avanzando hacia un radical cambio al interior de algunos centros comerciales, para incorporar viviendas bajo el modelo multifamily, que consiste en edificios destinados al arriendo residencial y administrados como un conjunto.

Uno de los proyectos más concretos es el que desarrolla Cenco Malls junto a Cenco Florida (ex Florida Center), iniciativa que contempla una inversión cercana a los US$20 millones y que busca combinar departamentos, áreas verdes, oferta gastronómica y servicios de salud en un mismo entorno.

¿Cómo sería vivir dentro de un mall?

Una de las principales dudas que genera este modelo es cómo convivirían la vida residencial y la actividad propia de un mall.

Al respecto, Camila Abarca, subgerente de Diseño Multifamily de Assetplan, explicó que la clave está en la planificación de los accesos: "Vivir en un mall no significa que cualquier persona pueda ingresar a tu edificio. Todo eso está muy bien pensado y controlado. Pero tampoco significa que pierdas la conectividad con los servicios que ese centro comercial te puede ofrecer".

De esta forma, quienes vivan en estos proyectos podrían acceder a servicios cotidianos sin grandes desplazamientos, como supermercados, restaurantes, centros médicos, comercios y espacios de entretenimiento.

Departamentos más pequeños con áreas comunes como extensión del hogar

Según explicó Abarca, estos departamentos apuntan principalmente a jóvenes profesionales de entre 25 y 35 años, quienes valoran la posibilidad de contar con servicios cerca y espacios comunes que complementen el tamaño de las viviendas.

"El residente puede ir directo al supermercado, comer en un restaurante, retirar un delivery en minutos o incluso ir al médico. Y las áreas comunes son la extensión real del departamento (...) Estamos hablando de sectores céntricos, cercanos a lugares de trabajo y con fácil acceso al transporte”, detalló.

¿Cuándo estará listo el proyecto?

El edificio se está construyendo a un costado de Cenco Florida, cercano al metro Mirador. Contará con 297 departamentos y se estima que esté listo en 2028.

Todo sobre Vivienda