Alejandro Sepúlveda anticipa los días que precipitaría esta semana en Santiago: Lluvia podría repetirse tras el feriado

08 jul. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó en la mañana de este miércoles un completo reporte sobre las probabilidades de lluvia para esta semana y los primeros atisbos de un sistema frontal más relevante para mediados de mes.

Chubascos nocturnos

Tras registrarse una temperatura mínima de 8°C, los termómetros en Santiago ascenderán durante la tarde de este miércoles hasta alcanzar los 17°C, e incluso 18°C en algunos sectores de la capital.

La gran novedad de la jornada llegará hacia el final del día. Según detalló Sepúlveda, durante la noche de este miércoles existe una probabilidad de precipitaciones concentrada especialmente en comunas y sectores de las provincias de Melipilla, Talagante, Maipo y Cordillera.

Para quienes habitan o transitan por las zonas más céntricas de la provincia de Santiago, el meteorólogo advirtió que "en la madrugada algo podría caer". No obstante, aclaró que se tratará de un fenómeno muy acotado.

"Si le cae algo mañana a las 6 de la mañana cuando se va a la pega, no lleve paraguas, porque es solo hasta ahí", enfatizó.

El retorno de la probabilidad de precipitaciones para el viernes

El día jueves comenzará de manera muy distinta. Santiago amanecerá con nubosidad parcial y quiebres de sol, lo que propiciará que la temperatura máxima se eleve un poco más, llegando a los 19°C.

No obstante, por la tarde el cielo volverá a cubrirse, con lo que volverá la probabilidad de precipitaciones solo en los sectores cordilleranos. Un panorama similar se vivirá el viernes, jornada que se iniciará con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C.

El viernes por la tarde volverá a repetirse el escenario de mitad de semana: "Aparece la probabilidad de chubascos en sectores de la Región Metropolitana y de Santiago", señaló Sepúlveda.

Posible nuevo sistema frontal para la siguiente semana

Para tranquilidad de quienes planean actividades al aire libre, el sábado no habrá precipitaciones en gran parte del país. El domingo, en tanto, el termómetro experimentará un marcado ascenso térmico en la capital, alcanzando una máxima de 22°C. Esa misma jornada se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal, pero acotado inicialmente al sur del territorio nacional.

Las proyecciones a más largo plazo ya generan expectación de cara a la próxima semana, marcada por el feriado del jueves 16 de julio.

Alejandro Sepúlveda adelantó que para ese día festivo se esperan lluvias seguras en la zona sur y abrió la ventana a la posibilidad de un evento mayor para la zona central: "El viernes 17 llegarían precipitaciones a Valparaíso y a Santiago", agregó.

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