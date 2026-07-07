Temporal en el sur: Se registran cortes de rutas y deslizamientos de material por intensas lluvias

07 jul. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un temporal está afectando este martes 7 de julio a diversas zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, dejando intensas precipitaciones y viento que han provocado cortes de rutas y deslizamientos de material.

Lo anterior tiene a las autoridades en alerta, considerando que todavía no se produce el pulso más activo de lluvia en ciertos sectores.

A las 12:00 horas, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, destacó que en Valdivia, por ejemplo, se han registrado casi 70 milímetros, faltando varias horas para que el sistema frontal culmine.

Cortes de ruta y deslizamientos de material

En el matinal "Mucho Gusto" se expuso un registro que muestra un deslizamiento de material en una ladera del sector La Rama, en la ruta que une Corral con Valdivia, lo que provocó un corte de tránsito.

"Lo más intenso es donde está Karim (Butte), en la provincia de Llanquihue y Osorno", sostuvo Sepúlveda en su reporte actualizado.

"En la provincia de Malleco hasta hace un rato soplaba viento. Nos llegaban videos de Curacautín con una ventolera que levantó tierra, pero ya empezó a llover... ojo esta tarde noche, que las lluvias se van a intensificar en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Y ojo Ancud, ojo en la parte norte de Chiloé, que esta noche va a llover mucho", manifestó.

Por último, el sargento Ricardo Ojeda de Carabineros, en el camino a Ensenada, dijo al matinal que "todos los años, en esta temporada, durante la mañana se encuentra con este panorama", afirmando que hay tránsito interrumpido hacia el volcán y el Parque Vicente Pérez Rosales.

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