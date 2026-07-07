Buscan su pase a cuartos: ¿A qué hora juega Colombia por los octavos del Mundial 2026?

07 jul. 2026 - 12:57 hrs.

Colombia se juega este martes su paso a los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza en el último duelo correspondiente a los octavos de final del torneo.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega a esta instancia tras derrotar por 1-0 a Ghana, mientras que los europeos clasificaron luego de imponerse por 2-0 sobre Argelia.

¿A qué hora juega Colombia vs Suiza?

El partido entre Colombia y Suiza se disputará a las 16:00 horas de Chile en el estadio BC Place, de Vancouver, Canadá.

Los cafeteros buscarán igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, alcanzada en Brasil 2014, cuando llegaron hasta los cuartos de final.

Suiza, en tanto, intentará meterse nuevamente entre los ocho mejores desde el Mundial que organizó en 1954.

En caso de que tanto Argentina como Colombia avancen a la siguiente ronda, ambas selecciones se enfrentarán el próximo domingo en Kansas City, asegurando la presencia de un equipo sudamericano en las semifinales.

Alineaciones confirmadas de Colombia vs Suiza

Colombia : Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma Arias; James Rodríguez, Suárez y Luis Díaz.

: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma Arias; James Rodríguez, Suárez y Luis Díaz. Suiza: Kobel; Rodríguez, Akanji, Elvedi, Zakaria; Xhaka, Freuler; Okafor, Rieder, Ndoye; Embolo.

Todo sobre Mundial 2026